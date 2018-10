Rugby | l’Italia verso i Test Match | azzurri in raduno a Verona | tutti i convocati Violi

Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia a Verona in preparazione ai Cattolica Test Match 2018 : Iniziato quest’oggi a Verona il primo raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista dei Cattolica Test Match 2018 Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in preparazione ai Cattolica Test Match 2018. Gli Azzurri si sono ritrovati all’Hotel Leopardi nella città scaligera dopo una due giorni di Coppe Europee che ha visto protagonisti in particolare Luca Bigi, autore di due ...

Rugby – Fischetti e Biondelli invitati al raduno dell’Italia a Verona : Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli invitati dal Commissario Tecnico Conor O’Shea al raduno della Nazionale Italian Rugby a Verona Lo staff della Nazionale Italiana Rugby, guidato dal Commissario Tecnico Conor O’Shea, ha invitato gli atleti Danilo Fischetti e Michelangelo Biondelli a partecipare al primo raduno di preparazione dei Cattolica Test Match 2018, in calendario a Verona dal 21 al 24 ottobre con allenamento in ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : i convocati dell’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Rugby - sarà Nigel Owens a dirigere il test match che l’Italia giocherà contro l’Irlanda a Chicago : Andrew Brace sarà invece il direttore di gara dell’ultimo Cattolica test match di Novembre dell’ItalRugby allo Stadio Olimpico di Roma contro gli All Blacks World Rugby ha ufficializzato il panel arbitrale relativo ai 45 test match della finestra autunnale in programma a Novembre. “A meno di un anno di distanza dal Kick-off della Rugby World Cup in Giappone – ha esordito Bill Beaumont, presidente di World Rugby – tifosi e addetti ...

Rugby : possibile rivoluzione estiva? Proposta una World League - l’Italia non ci sta : Una possibile rivoluzione estiva per quanto riguarda il mondo del Rugby per le nazionali. Durante la riunione di World Rugby a Sydney il vice presidente Agustin Pichot ha proposto un nuovo torneo internazionale, che andrebbe a sostituire i tour estivi e si disputerebbe nel mese di novembre. Una sorta di World League: al via ci sarebbero le 12 migliori squadre del ranking mondiale (l’Italia, al momento 14ma, sarebbe esclusa), sei ...

Rugby a 7 - Europe Series 2018 : l’Italia chiude 11ma - vince l’Irlanda : Una sola vittoria nella seconda ed ultima giornata del Grand Prix Rugby Europe di Lodz, in terra polacca. Gli azzurri guidati da Andy Vilk chiudono in decima piazza il torneo: frutto del successo della semifinale per il nono-dodicesimo posto per 17-7 sui padroni di casa. Nell’ultimo incontro del torneo, invece, netta vittoria per la Georgia (31-12) sugli azzurri. A vincere il torneo è stata l’Irlanda: i verdi si sono imposti per 35-5 ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Lodz 2018 : tre sconfitte per l’Italia nella prima giornata : E’ iniziata nel peggiore dei modi per l’Italia la quarta ed ultima tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: a Lodz, in Polonia, la nazionale azzurra di Rugby a 7 ha perso tutti e tre gli incontri della fase a gironi, e, risultando la peggiore tra le ultime dei tre gironi, domani affronterà nelle semifinali per il nono posto la Polonia. nella prima sfida di giornata gli azzurri hanno ceduto il passo alla fortissima Irlanda per 7-19, ma ...

Rugby 7 - Grand Prix Series 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Lodz : Andy Wilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana di Rugby a 7, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa del Men 7s Grand Prix Series che si disputerà a Lodz (Polonia) nel weekend del 8-9 settembre. Gli azzurri affronteranno Irlanda, Portogallo e Spagna nella fase di qualificazione. Jacopo ABRAM (Ruggers Tarvisium) Simone BALOCCHI (Patarò Calvisano) Giulio BERTACCINI (Amatori Parma) Gabriele BRONZINI (Rugby Colorno) Lorenzo ...

Rugby - è cominciato il cammino verso il Mondiale 2019 : l’Italia attesa da quattro test match : Sono quattro al momento i test match in programma dall’Italia nel percorso che porterà gli azzurri alla Rugby World Cup del 2019 Va sempre più definendosi il percorso di avvicinamento della Nazionale Italiana Rugby ai Mondiali giapponesi del 2019. La Federazione Italiana Rugby ha raggiunto accordi con l’Irish Rugby Football Union e con la Rugby Football Union inglese per la disputa di due test-match che vanno ad aggiungersi a quello, ...

Rugby a 7 - Women Grand Prix Series 2018 : sesta piazza per l’Italia femminile a Kazan : Concluso il week-end per la nazionale femminile di Rugby a 7 nel Women Grand Prix Series in quel di Kazan. Le azzurre hanno agguantato in terra russa la sesta piazza al termine di una manifestazione che può essere ritenuta comunque più che sufficiente per la squadra guidata dal neo tecnico Alfredo De Angelis. Dopo il piazzamento nella parte alta del tabellone per quanto riguarda il sabato, le azzurre sono state battute dalle padrone di casa ...

Rugby - Matteo Minozzi si infortuna : lesione del crociato - che tegola per l’Italia e le Zebre : Matteo Minozzi si è infortunato gravemente durante Zebre-Southern Kings, match valido per la prima giornata del Pro 14 di Rugby. L’estremo della franchigia italiana e della Nazionale si è infatti procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, del legamento collaterale esterno e del tendine muscolo popliteo: un referto medico davvero drammatico per il 22enne che doveva incominciare la stagione della ...

Rugby a 7 : i convocati dell’Italia per l’ultima tappa del Grand Prix Series 2018 : Italia del Rugby a 7 pronta all’ultima tappa del Grand Prix Series 2018: azzurri che saranno in scena a Lodz (Polonia) l’8 e 9 settembre. Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha scelto oggi la lista dei sedici che dal 3 al 5 settembre si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti. Questi i convocati: Jacopo ABRAM (Ruggers Tarvisium) Simone BALOCCHI (Patarò ...