Ronaldo | ' Non penso ai premi individuali | l' importante è la Juventus'

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...

Cristiano Ronaldo Non fa sconti a nessuno - : Cristiano Ronaldo non fa sconti a nessuno. Nemmeno ad avversari della serie D italiana. La Juventus, a tre giorni dalla ripresa del campionato, ha ripreso a lavorare a ritmi elevati nella giornata di ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Martina Colombari non ci sta : “troppo facile sbatterlo in prima pagina” : Martina Colombari si esprime sul ‘caso Cristiano Ronaldo’: la moglie di Billy Costacurta dice la sua opinione a riguardo Martina Colombari commenta il caso che vede Cristiano Ronaldo accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. L’insegnante e modella ha denunciato CR7 per uno stupro che sarebbe accaduto in una camera di albergo di Las Vegas nel 2009. A parlare della vicenda anche la moglie di Billy Costacurta. ...

Modric : 'Non giocherei mai con Messi - con Ronaldo siamo amici' : PARIGI, FRANCIA, - ' Il calcio era il modo migliore per scappare dalla guerra, per allontanarsi da questo pensiero. Sin da bambino sognavo di diventare calciatore e di vestire la maglia della Croazia' ...

Da Torino a Parigi, passando per Las Vegas. Cristiano Ronaldo fa il giro del mondo ma, con somma felicità dei tifosi della Juventus, soltanto col pensiero: fisicamente, infatti, il fenomeno portoghese si è concesso un semplice weekend di relax nella capitale francese insieme alla

"L'affaire Cristiano Ronaldo Non cambierà i piccoli e grandi abusi di potere sulle donne" : Nell'anno del #MeToo – che ha travolto attori, politici, direttori d'orchestra, super chef, giornalisti – il calcio era rimasto piuttosto immune dalle accuse di molestie e violenze contro le donne. L'accusa di stupro a Cristiano Ronaldo, icona suprema dello sport più popolare del mondo, dirige la rivolta femminile nell'epicentro dell'immaginario maschile, il calcio, appunto, toccando un personaggio presente nella vita di ...

Caso Ronaldo - ultime notizie. Avvocato : “Non ci sarà accordo economico” con la Mayorga : “In sede giudiziaria sarà confermata l’innocenza di Cristiano Ronaldo“. È quanto dichiarato da Peter Christiansen, legale del fuoriclasse portoghese, secondo quanto riporta il Correio da Manha, giornale portoghese che sta seguendo in modo assiduo gli sviluppi del Caso del presunto stupro di cui l’americana Kathryn Mayorga ha accusato il Pallone d’Oro. Stavolta, ha precisato il legale, non vi sarà alcun accordo ...

Juventus - Torricelli : “Bonucci-Caldara? Non mi è piaciuto. Su Cristiano Ronaldo…” : Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus con il quale ha vinto 3 campionati, 2 Coppe Italia e Supercoppe italiane, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Europea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “News.direttagol” riguardo i bianconeri e il mercato superlativo fatto nella sessione estiva. L’ex terzino ha parlato […] L'articolo Juventus, Torricelli: ...

Georgina Rodriguez non abbandona Cristiano Ronaldo - la fidanzata di CR7 senza dubbi : “è la mia persona preferita” : Georgina Rodriguez e la dolce dedica d’amore a Cristiano Ronaldo, la spagnola ribadisce ancora una volta sui social il suo amore per CR7 Georgina Rodriguez, nonostante le accuse di stupro di Kathryn Mayorga al suo fidanzato, rimane convinta del suo amore per Cristiano Ronaldo. La bufera mediatica in cui si trova coinvolto il calciatore della Juventus non ha intaccato l’amore della spagnola per il suo compagno e padre di sua ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro. Cosa non torna nella denuncia di Kathryn Mayorga : ... prima di Georgina Rodriguez, che dieci mesi fa gli ha dato una figlia - la quarta creatura del campione, Irina Shaik, la top model più bella del mondo. MA NON ERA GAY? - E pensare che fino a ieri ...