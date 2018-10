Roma | vigili del fuoco salvano 6 persone dopo allagamento via Togliatti

Acquazzone su Roma : numerosi interventi vigili del fuoco a causa pioggia : Roma – Sono stati circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco, tra le 20 e le 23 di ieri a causa delle violente precipitazioni cadute sulla Capitale. Maggiormente colpita da forti piogge accompagnate da una abbondante grandinata, la zona est della citta’, dove si sono registrati forti disagi alla viabilita’ e momenti di paura per alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie auto a cause degli allagamenti delle sedi ...

Roma : vigili rinvengono merce nascosta sotto mezzo metro terra : Roma – Sequestro di merce venduta illegalmente e interventi di bonifica in diverse zone del Centro storico della Capitale. Gli agenti della Polizia locale, solo negli ultimi due giorni, sono intervenuti ripetutamente nelle aree in prossimita’ del Colle Oppio e Colosseo, ma anche nel rione Monti ed in via Statilia, dove sono state rimosse tende, cartoni e masserizie, appartenenti a piccoli insediamenti o giacigli di fortuna. Un ...

Maltempo Roma : forte pioggia nella Capitale - 90 interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...

A Roma i Vigili mettono fine (pare) al mercato del rubato di Porta Maggiore : Roma. Piazza di Porta Maggiore oggi crocevia di tram (passano il 3, il 4, il 14 e il 19), ma già secoli fa punto d’incontro di acquedotti (qui convergevano ben otto degli undici che Portavano l’acqua a Roma), è, da almeno il 2015, il palcoscenico ideale e allo stesso tempo surreale di un mercato del

Roma-Lazio : come stanno le Romane alla vigilia del derby : Tra le partite di cartello della settima giornata di Serie A c’è sicuramente il derby capitolino, un match che è superfluo definire diverso dagli altri. Mai, però, come in questo momento, la stracittadina può rappresentare molto per le due romane, e in particolar modo per la Roma. Guardare la classifica, non è il miglior modo che i giallorossi hanno per approcciare alla sfida di domani. La Roma arriva al derby non con l’umore ...

Roma - Di Francesco alla vigilia del derby : “Vogliamo vincere per recuperare terreno” : alla vigilia del derby capitolino, ha parlato l’allenatore giallorosso Di Francesco, che ha fatto il punto sul momento della squadra cominciando dall’umore con cui i suoi arrivano alla stracittadina: “Sarà una partita a sé, anche se la stagione è lunga. Vogliamo vincere e portare a casa tre punti per far felice anche la nostra gente“. Col Frosinone si sono visti segnali di miglioramento, ma per il tecnico non si può ...

ContRomano sulla Statale 7 - intercettati dai vigili urbani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Contromano sulla Statale 7, all'altezza dell'uscita del centro commerciale Auchan, in direzione Taranto, è stata fermata una Hyundai dai vigili urbani che hanno scongiurato l'eventualità che avvenisse ...

Roma : cane da caccia precipita in pozzo - salvato dai vigili del fuoco : A Mentana di Roma, in via Fonte Lettiga, un cane da caccia è precipitato in un pozzo Romano profondo circa 15 metri: sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno provveduto al salvataggio e al recupero dell’animale. Il cane, in buone condizioni, è stato riconsegnato al suo padrone. L'articolo Roma: cane da caccia precipita in ...

Roma : Boscaino subentra a Ghimenti come comandante Vigili del Fuoco : Roma – Cambio della guardia ai vertici del Comando dei Vigili del Fuoco della Capitale. Nella mattinata di oggi si e’ svolta la cerimonia di insediamento per il nuovo comandante Giampietro Boscaino, che prende il posto di Marco Ghimenti. Boscaino entra nel corpo nazionale nel 1990, ricoprendo vari incarichi. comandante di Brindisi nel 2005, Taranto 2011, parte del 2014 come primo dirigente all’Istituto Superiore Anticendi, poi ...

Roma - blitz dei vigili a Monti. Verifiche nei locali e controlli stradali anche a San Lorenzo e Trastevere : Oltre 75.000 euro di sanzioni ai locali nelle principali zone della movida, con 500 controlli amministrativi su attività commerciali e particolari Verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico abusive.

Vigili urbani di Roma - si cambia : 7 su 10 in strada. Decoro e campi rom le priorità : I Vigili urbani impegnati su strada e non in ufficio aumenteranno quasi del 50 per cento. Oggi sono circa 3.000, sul totale di 5.900,, dovranno diventare 4.500. Lo ha deciso e promesso la sindaca ...

Roma : colto sul fatto mentre incide capitello in marmo - bloccato da vigili : Roma – Si trovavano in servizio in prossimita’ di piazza Venezia per i controlli finalizzati alla sicurezza stradale quando, nella adiacente via dei Fori Imperiali, due agenti del I Gruppo centro “ex Trevi”, poco dopo le 14 di ieri, si sono insospettiti dell’atteggiamento di una persona che stava armeggiando sopra un capitello in marmo, posizionato nei giardinetti di fronte alla chiesa Madonna di ...

Maltempo Roma : fulmine colpisce monumento di Garibaldi al Gianicolo - in corso le verifiche dei vigili del fuoco : Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo in piazzale Garibaldi al Gianicolo per una verifica strutturale della statua equestre: un fulmine avrebbe colpito la base del monumento. Non si segnalano feriti o danni importanti. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno chiesto il transennamento della piazza, consentendo la circolazione delle auto. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce monumento di Garibaldi al ...

Crollo chiesa a Roma - i Vigili del fuoco montano copertura provvisoria - : L'operazione sul tetto di San Giuseppe dei Falegnami servirà a proteggere "fino alla messa in sicurezza definitiva". Il ministro della Cultura Bonisoli: "Episodi come questo non devono più succedere". ...