Roma | venerdì inaugurazione mostra Totti a Dolce Vita Gallery

Festa del Cinema di Roma 2018 : il programma di venerdì 19 ottobre! : Alle ore 21.30, il MAXXI ospiterà L'anti-scienza - Il caso Ilaria Capua, documentario di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci dedicato alla virologa di fama internazionale travolta da un falso ...

Baglioni - lo show incanta Firenze : da venerdì tris di concerti a Roma : Firenze - Quaranta date live in un tour che coinvolge tutta l'Italia . Da Firenze a Milano, da Roma , domani, sabato e domenica, a Bologna, Acireale, Bari, Eboli, Padova, Perugia, Torino. Trenta ...

Festa del Cinema di Roma : Venerdì 19 ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna Gagliardo -100 anni di storia d’Italia visti dalla Libia : Roma – C’è un luogo che guarda l’Italia e che dall’Italia è costantemente guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno sguardo che ha significato l’inferno della guerra, e l’eden di una nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d’archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria, testimonianze ...

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 12 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito. Nel Lazio uvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 12 ottobre 2018 Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito, asciutto anche nelle ore pomeridiane con nubi sparse e schiarite. Ampi spazi di sereno dalla serata. Temperature ...

Roma : venerdì al via prevendita biglietti 13esima edizione Festa Cinema : Roma – La prevendita dei biglietti per la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ venerdi’ 12 ottobre alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria del Villaggio del Cinema (allestita per l’occasione di fronte all’Auditorium Parco della Musica), i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online ...

Roma : Venerdì sciopero dei trasporti - a rischio bus e metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Roma : sciopero 24 ore Cotral il prossimo venerdì : Roma – Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ...

Coma_Cose tornano a Roma : venerdì 12 ottobre in concerto a Largo Venue : Dopo le oltre trenta date dell’Estate Tour, i Coma_Cose tornano a Roma carichi dell’energia raccolta lungo tutta la Penisola. Gli artisti porteranno sul palco la formula che più esalta la loro personale commistione di Hip-Hop, elettronica e cantautorato, circondati da una band d’eccezione: alla batteria, sempre presente nella formazione del live show, si aggiungeranno i Mamakass, il duo che ha firmato le produzioni di tutti i brani, da ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 5 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale prevista nuvolosità in aumento al mattino ma con tempo asciutto. Nel Lazio al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione con possibilità di piogge soprattutto su coste e settori meridionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 5 ottobre 2018 Nuvolosità in aumento al mattino ma con tempo asciutto. Più instabile al pomeriggio e in serata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 28 Settembre 2018 : Meteo Roma. Prevista nella Capitale una giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Nel Lazio cieli sereni anche nelle ore serali e notturne. Meteo Roma: Le previsioni per domani 28 Settembre 2018 Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni anche nelle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Lazio: Le ...

Roma. Venerdì anche noi per Villa Flaviana : Venerdì 28 settembre 2018 alle ore 17:00, presso il Parco di Villa Flaviana, avrà luogo la presentazione del progetto “anche