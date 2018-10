Roma | usura e spaccio di droga | dieci arresti nel quartiere Montesacro

Meleo : nessuna possibilità chiusura metro A e B a Roma : Roma – “Voglio rassicurare tutti i cittadini Romani: non c’e’ alcun rischio che chiudano le linee A e B della metropolitana”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda Meleo, in merito all’allarme lanciato da alcuni esponenti del Pd che dopo l’audizione dell’Au uscente di Roma metropolitane, Pasquale Cialdini, hanno denunciato il rischio chiusura per le due linee a ...

Roma - manifestazione per la chiusura del TMB Salario : Circa mille persone sono scese oggi in via Salaria per manifestare e chiedere la chiusura dell'impianto Tmb , trattamento meccanico biologico, di proprietà dell'Ama. A fianco dei cittadini anche il ...

Roma - Domenico e Angelo Spada condannati in appello per usura ed estorsione : Condanne confermate in appello per Angelo e Domenico Spada , padre e figlio sotto processo per l'accusa di usura ed estorsione . La II Corte d'appello di Roma , presieduta da Mario Frigenti, ha ...

Tempesta : preoccupata per chiusura centri aggregazione quartieri Roma : Roma – “Dopo il cinema Maestoso nel quartiere dell’Alberone, e’ di oggi la notizia che il Cinema delle Provincie d’Essai chiudera’ i battenti e purtroppo l’elenco dei luoghi storici di aggregazione dei quartieri Romani che stanno scomparendo si allunga di giorno in giorno, con il Royal e il Reale fortemente a rischio”. Lo scrive in una nota Giulia Tempesta, consigliera del Partito democratico ...

Municipio III. Caudo-Romano : chiusura centro Alzheimer : “Hanno giocato sulla pelle delle famiglie e dei loro cari! Nella Commissione Capitolina Trasparenza, il Dipartimento politiche sociali e l’Assessorato di Roma capitale avevano assicurato alle famiglie per convincerle ad aderire al trasferimento dei loro familiari malati di Alzheimer dal centro Diurno Isola Madre al centro Alzheimer S. Eufemia nel Municipio II: il trasporto e pur nell’inserimento graduale degli ospiti la ...

Roma - la Casa delle donne porta a Bruxelles la sua lotta contro la chiusura : Una lettera ufficiale e l’impegno delle eurodeputate del centrosinistra che verranno in missione a dicembre, a non permettere che La Casa internazionale delle donne di Roma venga chiusa. La battaglia dello spazio autogestito di via della Lungara e dei centri antiviolenza italiani è arrivata fino a Bruxelles. Ad inizio settimana una delegazione delle realtà associative a rischio è stata accolta nel Parlamento europeo presso la commissione “Femm” ...

Palumbo-Alonzi : su chiusura centro Alzheimer Roma Capitale ci ripensi : Roma – “La decisione di Roma Capitale di chiudere il centro Alzheimer ‘Isola Madre’ nel nostro Municipio e’ un danno grave ad utenti e famiglie e impoverisce la rete del servizio sociale territoriale. Non aver interloquito con il Municipio e con la Asl per la condivisione di un percorso di soluzione restituisce la fotografia di un’Amministrazione comunale incapace e insensibile. Non si lasciano sole le ...