Roma | pizzaiolo spinto in terra da migranti a seguito di lite | ferito

(Di lunedì 22 ottobre 2018)– Attimi di tensione ieri sera, intorno alle 20.30, a, in via Teodorico 34, in zona stazione Tiburtina, dove si sarebbe consumata un’aggressione ai danni del titolare di una pizzeria. La vittima ha raccontato che un gruppo di extracomunitari, secondo la sua opinione provenienti dal vicino punto di accoglienza ‘Baobab Experience’, avrebbe trovato riparo sotto la tettoia del suo locale durante il forte maltempo che ha interessato la Capitale. Qui gli uomini, di diversa origine, avrebbero continuato a bere birra acquistata in strada attirando l’attenzione del titolare, che uscito avrebbe intimato loro di allontanarsi. Ne sarebbe nata una discussione, in particolare con uno degli extracomunitari, degenerata con unone ai danni delche lo ha fatto finire a. Immediato il parapiglia, culminato – sempre secondo il racconto ...