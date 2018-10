Roma | Pallotta | “Nessun confronto su Di Francesco dopo la sconfitta con la Spal”

Roma - ultimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Roma - Pallotta risponde alle frecciatine di Nainggolan : le dichiarazioni del presidente : Sulla Gazzetta di ieri, Radja Nainggolan aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex presidente James Pallotta, facendo un confronto con il modo di lavorare di Steven Zhang. Le parole del belga miravano all’assenza dalla Capitale del numero uno giallorosso, vero e proprio leitmotiv da anni. Così Pallotta ha tenuto a replicare a quello che a suo dire è stato uno dei calciatori più intelligenti incontrati: “Mi dispiace sentire ...

Pallotta risponde a Nainggolan : “Lavoro ogni giorno per la Roma” : “Dice che non sono mai presente a Trigoria, ma io sto lavorando ogni giorno sulla Roma. Ad esempio diversi dirigenti del club sono venuti a Boston questa settimana. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. Ho amato Radja e ci tengo molto a lui, è uno degli atleti più […] L'articolo Pallotta risponde a Nainggolan: “Lavoro ogni giorno per la Roma” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Roma - Pallotta risponde a Garcia : 'Con te stavamo andando alla deriva...' : Il presidente della Roma, James Pallotta, è tornato sulle parole di ieri dell'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia. Questo il commento del presidente rilasciato al Corriere dello Sport : 'Posso dire che con Spalletti alla fine del campionato siamo arrivati con una striscia di 17 partite senza sconfitte raggiungendo la Champions League. Mi piace tanto Rudi, ho grande rispetto ...

Roma : Di Francesco aspetta nazionali. Intanto Pallotta studia la strategia per il futuro : Gli ultimi a tornare a Trigoria dagli impegni con le nazionali saranno Kluivert, Olsen, Nzonzi s Schick, poi la Roma sarà di nuovo al completo e Di Francesco potrà cominciare a pensare alla formazione da schierare sabato all’Olimpico con la Spal. Fuori dal campo proseguono a Boston le riunioni tra Pallotta e il suo management, che affrontano tutti i temi legati alla Roma, tra cui anche quello legato alla costruzione dello stadio di ...

