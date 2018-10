Roma | nuovi Centri per l' impiego | 160 assunti e unico software

Cosentino CISL FP : “Roma Capitale avrà 300 nuovi Funzionari della Polizia Locale” : “Ordinanza della Cassazione, Roma Capitale avrà 300 nuovi Funzionari della Polizia Locale”. “Oggi la Suprema Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto inammissibile il ricorso di Roma Capitale contro la sentenza della Corte di Appello che aveva già rigettato il ricorso di Roma Capitale per decorrenza dei termini di presentazione” lo dichiara in una nota Giancarlo Cosentino CISL FP Roma Capitale e Rieti. “Quindi la sentenza di ...

Romano e Sulprizio nuovi santi - la festa a Roma dei napoletani : Inviato a Roma Frati francescani dal Sud America, delegazioni di suore dalla Germania, fedeli da tutta Italia, scolaresche e tanti, tanti campani e pugliesi. Alle porte di San Pietro sono...

“I nuovi artisti nei musei” alla Galleria Nazionale d’Arte di Roma nuovi talenti creativi in mostra : Inaugura la mostra "I nuovi artisti nei musei" frutto del progetto Giovani creativi ospite della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 16 ottobre all'11 novembre. Il progetto mira a mostrare e valorizzare i giovani talenti creativi, con l’obiettivo di esaltare e diffondere l’innovazione e la qualità italiana nel mondo.Continua a leggere

Roma - nuovi sequestri al clan Spada per 19 milioni di euro : Nuovo colpo al clan Spada. Dalle prime luci dell'alba, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno dando esecuzione a cinque decreti di sequestro di beni, emessi dalla ...

Roma. Servizi anagrafici : nuovi orari apertura al pubblico sportelli municipali : A partire dal 1° ottobre, come da accordo siglato con le organizzazioni sindacali, cambia l’orario di apertura degli sportelli anagrafici

Roma. Nuovi appuntamenti con la storia alla Casa della memoria : Proseguono, alla Casa della memoria e della storia, gli approfondimenti sulla storia del Novecento italiano con Nuovi appuntamenti. Martedì 2 ottobre

Cotral. Sette nuovi bus sulla linea Frosinone-Anagni-Roma : Sette nuovi bus bipiano entreranno in servizio lunedi’ primo ottobre sulla linea Frosinone-Anagni-Roma via autostrada A1. I mezzi sono stati consegnati all’impianto del capoluogo ciociaro dalla presidente di Cotral, Amalia Colaceci. Con l’arrivo degli ultimi Neoplan Skyliner da 90 posti si completa la fornitura dei 427 nuovi mezzi Cotral, partita nell’ottobre 2016. In totale 47 bipiano, 360 Solaris Interurbino e 20 ...

Netflix punta sul Romanticismo e continua nell'espansione europea con nuovi progetti francesi : Netflix prepara l'assalto ai romantici di tutto il mondo.Dopo essere partiti da un thriller politico (House of Cards), aver conquistato spazi nel mondo delle serie animate (BoJack Horseman), sedotto i più giovani (Tredici, Elite) e strappato il cuore dei nostalgici (Stranger Things), Netflix si prepara a conquistare anche l'animo dei più romantici. L'obiettivo è sempre più evidente: "Basta Netflix" come ha recitato una recente campagna ...

Roma - avvio shock : nuovi acquisti - nessuno sufficiente : G li esperti dell'antica cabala raccontavano di come, attraverso i numeri, si potesse spiegare la storia del mondo. Invece, nella nostra modestia, facciamo persino fatica a capire l'andamento della Roma, che comunque affronta una settimana decisiva all'Olimpico con apprensione. ansia olimpico Sembra infatti ...

Roma. Avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza : E’ stato pubblicato l’Avviso per l’affidamento della gestione di due nuovi Centri antiviolenza, che sorgeranno nel Municipio I e nel

La terza maglia 2019 : i nuovi kit di Inter - Parma e Roma : In tema di divise da calcio se ne vedono di tutti i colori, ma nel caso delle terze maglie, se possibile, la fantasia degli sponsor tecnici spazia ancor di più. L’Inter, qualche giorno fa, è solo l’ultima delle squadre di Serie A ad aver presentato la terza divisa per la stagione in corso, firmata dalla Nike: grigia come il marmo del Duomo di Milano e con la croce di San Giorgio, simbolo della città, in bella mostra sul petto dei calciatori. ...

Venezia75. Bilancio positivo - anche se l'Italia è fuori dai premi. Il Leone d'oro a "Roma" sdogana Netflix. Ora nuovi scenari? : Proprio l'opera di Greengrass " che ricostruisce gli attentati di Oslo nel 2011 " da feroce fatto di cronaca si trasforma in un potente messaggio d'incoraggiamento alle nuove generazioni a reagire al ...