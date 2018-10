Roma | museo Villa Pamphilj chiuso da decenni e in rovina

'The Fans' - Roma ha un Museo del pallone : Ci sono scarpini del 1900, quelli che usavano i pionieri di questo sport, e scarpini realizzati con le avanzatissime tecnologie attuali".

'The Fans' - Roma ha un Museo del pallone : ... magliette, pantaloncini, bandiere, e tutto ciò che ha fatto la storia del calcio: ufficialmente da oggi, in via Merulana 10, nel cuore di Roma, gli appassionati del gioco più bello del mondo hanno ...

Al museo Capuano in mostra il vaso di epoca Romana distrutto durante i bombardamenti del ’43 : Un antico vaso di marmo decorato con bellissime sculture dionisiache risalente al I secolo d.C, è l'ultima opera di restauro del museo Provinciale Campano di Capua, che celebra il successo esponendo il prezioso oggetto del nostro patrimonio storico e culturale nella Sala Palasciano tra il 9 e il 19 ottobre. Il vaso, che aveva già subito un restauro, è stato poi distrutto nuovamente nel 1943 a causa del bombardamento del complesso ...

Roma. Rolf Nowotny al Museo Canonica per il ciclo espositivo Fortezzuola : Con la mostra di Rolf Nowotny al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese – fino al 28 ottobre prossimi –

Alessandro Roma al Museo delle Ceramiche : FAENZA , RAVENNA, , 10 SET - Otto nuovi lavori in ceramica realizzati nei laboratori didattici fondati da Bruno Munari, esposti insieme alle sue stoffe dipinte: è 'Vertigo. Walking on the edge of the ...

La mostra del fotografo David Rubinger al Museo di Roma in Trastevere : In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger

Canaletto al Museo di Roma : mostra prorogata sino al 23 settembre : E’ tra le mostre clou del 2018 su scala nazionale, questa grande retrospettiva che il Museo di Roma a Palazzo