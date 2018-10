Roma | merce nascosta tra tombini e cespugli | ecco il forziere degli abusivi

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018) È un vero e proprio esercito quello dei venditoriche gironzolano per le vie della Capitale. Sono 8mila, secondo i dati pubblicati dal quotidiano il Tempo, con il loro seguito dicontraffatta e di dubbia provenienza.Mercanzia di vario genere che spesso viene occultata in ogni anfratto, compresie contatori dell"elettricità. È qui che ieri gli agenti della polizia locale del I Gruppo "ex Trevi" hanno sequestrato centinaia di ombrelli, accessori di telefonia e borse con marchi contraffatti. Il blitz è scattato in centro e a viale Marconi, dove un ambulante irregolare egiziano di 50 anni si è opposto ai controlli scagliandosi contro i vigili con minacce e insulti. L"uomo è stato denunciato per resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale.Quello dei depositi di fortuna è un meccanismo ben rodato ed utilizzato dagli ambulanti anche per altri tipi di ...