Roma | in via Condotti omaggio a Carlo Vanzina | emozioni lunghe 35 anni

Meteo e viabilità : nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sulla A1 Roma–Napoli tra Colleferro e Frosinone, con visibilità a 90 metri. L'articolo Meteo e viabilità: nebbia sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Frosinone sembra essere il primo su Meteo Web.

DIRETTA / Biella Virtus Roma (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due - via! (basket Serie A2) : DIRETTA Biella Virtus Roma info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Ovest (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:06:00 GMT)

Diretta/ Roma Spal (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Roma Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Olimpico per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Festa Cinema Roma. "Who will write our history?" - la storia sconosciuta dell'archivio segreto del ghetto di Varsavia : Il risultato è un archivio monumentale, 60.000 pagine che ci sono state tramandate e che urlano al mondo i fatti accaduti. La questione coinvolge, oltre all'importanza della memoria, anche quella ...

Roma - dopo 10 anni tornano i fiori in via Veneto : dopo dieci anni sono tornati i fiori nelle aiuole di via Vittorio Veneto a Roma: mille ciclamini bianchi e rossi ora adornano le aiuole lungo la via del centro della Capitale

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Roma : eventi nella Capitale - le deviazioni bus per il fine settimana : Roma – Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Porta San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus e tram. Domani e domenica, al Circo Massimo, e’ in programma la ...

"Che vergogna via Roma senza luci : un danno enorme per tutta la città" : 'È una vergogna': ai commercianti non piace la prospettiva di un Natale senza le luci d'Artista in via Roma. È la prima volta in 21 anni, da quando è nato il progetto. 'Sarà triste, quelle luminarie ...

"Pochi ganci per le luminarie di via Roma - ecco perché ci abbiamo rinunciato" : Negli anni molti palazzi di via Roma hanno rifatto le facciate e durante i restauri sono stati eliminati numerosi ganci indispensabili per sostenere le Luci d'Artista. Quest'anno ne erano rimasti ...

"Deviazione senza precedenti nella storia". Moscovici porta a Roma la lettera Ue - la bocciatura è senza sconti. Martedì il verdetto finale : La conferenza stampa al Tesoro sta per iniziare. I flash dei fotografi si susseguono in modo incessante: è il momento dell'entrata di Giovanni Tria e di Pierre Moscovici. Il commissario europeo agli Affari economici, che pochi minuti prima ha consegnato al ministro dell'Economia una lettera impietosa sulla manovra, si posiziona sul podio di sinistra. Dietro c'è la bandiera italiana. Un errore, e infatti un membro dello staff del ...

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la via della seta parte dalla penisola coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Torino - addio Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Bufera sulle "luminarie d'autore" che, inizialmente pensate per Natale, si sono trasformate in una maxi-installazione a cielo aperto da ottobre a gennaio. Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio"

Torino - a Natale niente Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia - scoppia la polemica : Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio". Due delle opere sono "in manutenzione" e l'unica nuova andrà in via Giordano Bruno

Torino - quest'anno niente Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange : la giunta Appendino le sposta in periferia : Protesta la Circoscrizione Centro. Due delle opere sono "in manutenzione" e l'unica nuova andrà in via Giordano Bruno