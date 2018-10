Roma imbiancata dalla grandine | disagi e allagamenti in tutta la città

ilgiornale

: VIDEO | Roma imbiancata come fosse nevicato, le immagini diffuse sui social network - LaStampaTV : VIDEO | Roma imbiancata come fosse nevicato, le immagini diffuse sui social network - MementoFabiano : RT @la_meteo_it: Meteo Cronaca Diretta: Roma IMBIANCATA dalla grandine, immagini uniche! Un autentico nubifragio - zener76 : RT @romaeurmeteo: Come promesso, ecco il reportage completo di quello che è successo! -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Strade, negozi e abitazioni allagate, stazioni della metro chiuse e un paesaggio surreale con le vie imbiancate(guarda le foto).È l"effetto della bomba d"acqua che si è abbattuta ieri sulla Capitale attorno alle 19.30. I primi interventi della polizia locale sono scattati già alle 21, con gliche si sono registrati immediatamente nella zona nord ed est della. Ad essere colpito, in particolare, come ha riferito la stessa sindaca, Virginia Raggi, è stato quest"ultimo quadrante condi negozi, scantinati e sottopassaggi che si sono verificati in via Tiburtina, via Collatina e Via Prenestina, dove diverse auto sono rimaste bloccate dall"acqua, che in alcuni punti ha raggiunto anche il mezzo metro di altezza (guarda il video).In più di un caso è stato necessario l"intervento dei sommozzatori per tirare fuori gli automobilisti dalle vetture in ...