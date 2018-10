Roma | il giorno dopo | montagne di grandine per le strade Evento storico per la

Figc - il giorno di Gravina : a Roma parte l’era post-commissariamento : Dopo 266 giorni di commissariamento è pronta a partire la nuova era della Federcalcio targata Gabriele Gravina. L'articolo Figc, il giorno di Gravina: a Roma parte l’era post-commissariamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Un Talento al Giorno : Filippo Romagna - difensore del Cagliari e dell’Under 21 : Filippo Romagna entra a far parte del settore giovanile della Juventus nel 2011. Nel 2013 viene promosso alla squadra Primavera, della quale arriverà ad indossare la fascia di capitano. Nel 2016, sotto la guida di Fabio Grosso, trionfa al Torneo di Viareggio, grazie alla vittoria per 3-2 contro il Palermo, e raggiunge le finali di Coppa Italia e Campionato. Il 29 agosto 2016 passa, in prestito con diritto di opzione, al Novara, in Serie B. ...

Pallotta risponde a Nainggolan : "Lavoro ogni giorno per la Roma" : "Dice che non sono mai presente a Trigoria, ma io sto lavorando ogni giorno sulla Roma. Ad esempio diversi dirigenti del club sono venuti a Boston questa settimana. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. Ho amato Radja e ci tengo molto a lui, è uno degli atleti più […]

Pallotta risponde a Nainggolan : "Lavoro per la Roma ogni giorno" : Il caso nasce dall'intervista concessa dal Ninja alla Gazzetta dello Sport, in cui il belga non le manda a dire al presidente della Roma paragonandolo ai proprietari dell'Inter: "Qui ho trovato una

E un giorno in via Emilia compare una biga Romana Sia benedetta la goliardia : Da non credere ma è accaduto davvero. Non in questa sessione di laurea, è vero, ma in questa città, e dato che siamo di nuovo in zona traguardo accademico vale la pena ricordarlo. Una biga romana...

Modena in festa a Roma per il giorno di Francesco Spinelli : Oggi padre Spinelli sarà proclamato Santo dal Papa in piazza San Pietro Centinaia di modenesi hanno gremito già ieri la basilica di Santa Maria Maggiore

L’Uomo del Giorno : Giorgio Morini - ottima esperienze con la Roma ed il Milan : Giorgio Morini è nato a Carrara, il 11 ottobre 1947, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, ex centrocampista. Campione d’Italia con il Milan nella stagione 1978-1979, è stato in seguito coinvolto nello scandalo del calcio italiano del 1980, per cui ebbe una squalifica di dieci mesi. Nel 1975 ha disputato 3 gare in nazionale, con la cui maglia ha debuttato a Roma il 19 aprile nella sfida contro la Polonia (0-0) valida ...

Vittorio Grilli - l'ex ministro aggredito e rapinato in pieno giorno davanti a sua figlia a Roma : Dramma per l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli , rapinato in pieno giorno domenica a Ponte Milvio. A Grilli è stato sottratto l'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Il fatto è avvenuto intorno alle 15.

L'Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l'agilità, la tecnica nella copertura della porta e l'ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l'elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César

L'Uomo del Giorno : Mirko Vucinic - esperienze positive tra Lecce e Roma : Mirko Vucinic è nato il 1º ottobre 1983, è un ex calciatore montenegrino, precedentemente jugoslavo e serbo-montenegrino, di ruolo attaccante. È sposato con Stefania, con cui ha avuto due figli. È stato protagonista, nell'agosto 2008, di uno spot pubblicitario per la compagnia telefonica Wind, insieme ai comici Aldo, Giovanni & Giacomo. Attaccante di talento, le sue qualità tecniche gli permettono di offrire prestazioni positive