Roma | Di Francesco a rischio esonero | si scalda l’ipotetico sostituto

Roma - ultimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Roma - Pallotta furibondo con Di Francesco : Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport , James Pallotta sarebbe davvero furibondo con Di Francesco per la clamorosa figuraccia contro la Spal. Baldini avrebbe consigliato al presidente americano di riflettere a fondo. Le prossime 4 ...

Roma-Spal - Di Francesco furioso coi suoi uomini nel post-partita : Eusebio Di Francesco ha parlato a caldo dopo la sconfitta contro la Spal, la sua Roma non ha messo in campo ciò che il tecnico avrebbe voluto “Quando si preparano le partite non si può sbagliare niente, su questo sono un po’ arrabbiato perché voglio più concentrazione”. Sono le parole dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo il ko per 2-0 in casa contro la Spal. “Ero contento di quanto fatto nel ...

Roma-Spal - i convocati di Di Francesco : 4 assenti ed un ritorno : Quattro assenti ma anche un ritorno importante tra i convocati della Roma che, conclusa la sosta per le Nazionali, si ritroverà ad incontrare la Spal allo stadio Olimpico. Sono 21 i giocatori giallorossi convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco. L’allenatore della squadra capitolina alla vigilia della contro gli uomini di Leonardo Semplici riflette pure sulla […] L'articolo Roma-Spal, i convocati di Di Francesco: 4 assenti ed un ...