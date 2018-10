Roma | colti con le mani nel sacco | arrestati 5 spacciatori

Roma : Ostia - arrestato coltivatore marijuana e denunciato automobilista : Roma – Continua l’impegno da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio. In tale contesto i militari hanno arrestato una persona per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’altra persona, invece, e’ stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, a Fiumicino, ...

Ascolti tv - 4.2 milioni di telespettatori per Real Madrid – Roma : L’esordio della Roma contro il Real Madrid in Champions League cattura l’attenzione su Rai1 di 4 milioni 213mila telespettatori e uno share del 17.64%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Ma che bella sorpresa ha ottenuto 2 milioni 485mila spettatori con il 10.83%. Al terzo posto il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto? che su Rai3 ha avuto 2 milioni 184mila spettatori con il 10.72% di share. Su Rai2 la ...

Ascolti tv ieri - Real Madrid -Roma vs Ma che bella sorpresa | Dati Auditel 19 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 19 settembre 2018? Quale trasmissione, film o fiction si è aggiudicata la vittoria della prima serata? Su Rai 1 è andato in onda il match fra Real Madrid e Roma, su Canale 5, invece, il film con Claudio Bisio intitolato Ma che bella sorpresa. Su Rai 2 vi era la replica della prima stagione della fiction Rocco Schiavone mentre su Italia 1 il film The Day After Tomorrow. Ecco tutti i Dati Auditel della prima ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retRomarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Roma - mangiano funghi raccolti nel bosco : intossicati : Roma, 8 set., AdnKronos, - Grave un'intera famiglia, si sospetta un'intossicazione. Sei persone, di età compresa tra i 16 e i 78 anni, hanno raccontato ai sanitari di avere accusato forti dolori ...