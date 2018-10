Rogo alla Sacra di San Michele | via al restauro Verso l' archiviazione per l' unico operaio

Milano Rogo redo - Fs : «Il muro antidroga tutela i passeggeri e blocca lo spaccio. Ora tocca alla città» : «Per Rogoredo abbiamo fatto ciò che era possibile fare per la nostra parte, e siamo pronti e disponibili a verificare se ci sarà altro di utile ed efficace che si potrà progettare in futuro». Franco ...

“Non ti lascio!”. Muore nel Rogo insieme alla mamma. I vigili li trovano così : Erano da poco passate le 2.30 quando, per cause ancora da accertate, un incendio si è sviluppato all’interno della loro abitazione: una villetta a due piani a Conselve in provincia di Padova. Una fiammata improvvisa che non ha dato scampo ad un uomo di 42 anni e all’anziana madre. Lui, Angelo Volpi, era disabile, ma ha tentato in tutti i modi di salvare la donna, Rosa Lamberti, di 86 anni. Un’impresa inutile, i soccorritori hanno trovato i ...