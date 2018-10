Risultati Elezioni Trentino Alto Adige 2018 Lega primo partito | i dati definitivi

Risultati Elezioni TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Fugatti eletto - diretta Regionali : trionfo Lega - crollo Pd-FI : diretta RISULTATI ELEZIONI Regionali TRENTINO ALTO ADIGE: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. Boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Risultati Elezioni Trentino 2018 - a Trento avanti il centrodestra e Lega primo partito. A Bolzano exploit dell’ex grillino : Al via lo spoglio a Trento: davanti il candidato sostenuto dalla coalizione di Salvini Maurizio Fugatti. In Alto Adige traballa la corazzata Svp, crisi del Pd e Carroccio verso la vicepresidenza. exploit del dissidente 5 Stelle--Dopo l’Alto Adige è il momento del Trentino. È in corso lo spoglio delle elezioni per il presidente e il candidato della Lega viaggia verso la vittoria. Quando sono state scrutinate 439 sezioni su 529 Maurizio Fugatti ...

I Risultati delle elezioni in Trentino Alto Adige : Si stanno concludendo ancora gli scrutini a Trento, ma per quanto riguarda Bolzano i risultati sono già noti. La vittoria è stata conquistata dalla Svp di Südtiroler Volkspartei, ma le vere novità sono due: la Lega ha guadagnato il 27,8% diventando così primo partito, e l'ex grillino Paul Koellensperger con la sua lista civica è arrivato al 15,2% dei consensi, seconda lista nella provincia. A Trento è in vantaggio il candidato del centrodestra ...

Risultati Elezioni provinciali in Trentino : gli eletti a Trento e Bolzano - : La Spv cala, ma arriva al 41.7%. Mentre il Carroccio vola a quota 11.1%. Al secondo posto, la lista civica di Paul Koellensperger. Attesa per i Risultati della provincia di Trento, dove lo scrutinio è ...

