Riforma pensioni e Quota 100 Quota 41 | Opzione donna e le altre richieste dei sindacati

Quota 100 e Riforma pensioni/ Con anche Opzione donna i conti della Manovra non tornano : La Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019 non prevede solo Quota 100, ma anche la proroga di Opzione donna. Per Cesare Damiano c'è un problema di risorse. In merito alla Quota 100, misura su cui sarà incardinata la Riforma delle pensioni inserita nella Manovra 2019, Cesare Damiano ha ricordato che “secondo i dati forniti dall’Inps, nella scorsa legislatura, alla Commissione Lavoro della Camera, in relazione a una proposta di ...