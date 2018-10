Ricorso dirigenti scolastici per ammissione alla prova scritta | comunicato

scuolainforma

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Sulpar il concorso rivolto ai, lo studio legale Santonicola ha emesso un. In esso viene spiegato quale linea viene seguita in seguito agli esiti cautelari. Sono annunciate nuove azioni per un altrocon i riferimenti utili per le adesioni. IlGentili Docenti, Con una serie di ordinanze (N. 06054/2018, 06056/18, 06057/18 ed altre) pubblicate in data 12 ottobre 2018, il TAR DEL LAZIO SEZ. III BIS, condividendo le argomentazioni dello studio legale, ha disposto che l’amministrazione, a tutela dei nostri assistiti, deve procedereripetizione delle prove preselettive. COSA E’ ACCADUTO A DISTANZA DI POCHI GIORNI? L’Avvocatura di Stato, a difesa del M.I.U.R., ha subito depositato l’appello in Consiglio di Stato per ottenere, con urgenza, una sospensione dei provvedimenti T.A.R.. IL CONSIGLIO DI STATO, A QUESTO PUNTO, COSA HA ...