Ribaltone in casa Monza | Berlusconi e Galliani esonerano Zaffaroni | Brocchi è il nuovo

F1 - nuovo Ribaltone in casa Ferrari : spuntano sorprendenti indizi social sulla questione Raikkonen-Leclerc [FOTO] : Si fa strada la voce che la Ferrari potrebbe confermare Kimi Raikkonen per un’altra stagione, rimandando di un anno la promozione di Leclerc: è questo che si evince dal post di un giornalista di Sky Sport Attesa spasmodica, adrenalina che sale e annuncio che continua a non arrivare. La Ferrari continua a prendersi il proprio tempo per quanto riguarda la scelta su chi sarà il compagno di Vettel nel 2019, ormai è sfida a due tra ...