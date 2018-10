Riapre il Gran Cono del Vesuvio | finiti i lavori al sentiero del cratere

Anthony Joshua vs Alexander Povetkin - domani sera Wembley Riapre alla grande boxe : L'attesa c'è, perché si tratta pur sempre di un campionato del mondo dei pesi massimi. Ma non è questo il match che gli appassionati di boxe avevano prospettato per la categoria regina, sin dallo scorso 31 marzo quando battendo ai punti Joseph Parker sul ring di Cardiff, Anthony Joshua aveva aggiunto alla sua collezione di cinture iridate anche quella versione WBO. Saranno quattro le cinture in palio domani sera allo stadio di Wembley, nel match ...