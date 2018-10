Riace | Salvini | ' ' Lucano in tv? Spero lo assolvano | ma non facciamone un martire' '

Mimmo Lucano ha lasciato Riace 'Sono sereno'. Salvini 'Non è un eroe' : Per l'ex magistrato, che ha scelto di svestire la toga per dedicarsi alla politica nella sua Napoli e'Il divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari ma non potranno mai ...

Riace - vicesindaco Gervasi : "Non me la sento di dare la colpa al governo attuale o a Salvini. Tutto è iniziato 18 mesi fa" : "Accanimento di Salvini nei confronti di Riace? Non condivido la visione politica del ministro, ma siamo in democrazia e ognuno lotta per i suoi valori. Tuttavia, la verità è che i problemi sono ...

Riace - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Riace - Lucano : Salvini è ossessionato da tutto ciò che è umano : Roma, 16 ott., askanews, - Salvini "è ossessionato da tutto ciò che è umano, prendiamo la crociata contro quelli che lui spregevolmente definisce negozi etnici oppure pensiamo al caso delle mense ...

Migranti Riace e mensa Lodi - Salvini : distinguere tra onesti e furbi | : Sulla vicenda delle mense nella città lombarda, il vicepremier conferma la linea della sindaca leghista. Il servizio verrà dato "solo a chi ne ha diritto" ma nel caso di stranieri che non possano ...

Salvini su Riace : "Pacchia finita" : "Osservo quanto accade attorno a Riace : il sindaco è ai domiciliari e invita i giornalisti a casa come se nulla fosse, Magistratura Democratica accusa chi ha messo in dubbio il sistema di accoglienza,...

