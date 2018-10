Report Inchiesta Juve DIRETTA | ultras e bagarinaggio | accuse anche per la stagione in

Juve : incredibile inchiesta di Report - ecco lo scambio di messaggi tra Marotta e un intermediario del figlio di un boss della ’Ndrangheta di Rosarno [LIVE] : Report LIVE- E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Nella trasmissione spunta anche il nome di Marotta, l’ex dg bianconero, il quale regala alcuni biglietti ad un intermediario che farebbe capo, secondo il retroscena della trasmissione di Rai Tre, a Rocco Dominello, figlio di un boss della cosca ...

Inchiesta Report - il Security Manager della Juventus sapeva degli striscioni su Superga [VIDEO] : Il Security Manager della Juventus nella bufera dopo le intercettazioni rivelate dal programma tv Report: gli striscioni di Superga fanno ancora discutere L’Inchiesta del programma televisivo Report che andrà in onda questa sera, è destinata a far molto discutere. Oggi sono trapelate alcune anticipazioni della serata, con diversi argomenti d’interesse. Uno riguarda il caso del febbraio 2014, quando degli striscioni clamorosi ...

Report - minacce e intimidazioni all’inviato del programma per l’inchiesta Juve : La redazione del programma di Rai3 denuncia via social di aver ricevuto intimidazioni e minacce per un'inchiesta sui...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta bomba a Report. Ranucci : “il mostro si è intuito - noi lo mostreremo per intero” : Questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. “Il calcio viene sempre raccontato con i toni dell’epica e della tragedia -afferma Sigfrido Ranucci, volto e mente di Report- il romanzo sportivo nasconde tutto. Ma il calcio da tempo è diventato business ed è inevitabile che arrivino anche le infiltrazioni della criminalità organizzata”. Il bagarinaggio è fonte di ...

Report - anticipazioni puntata 22 ottobre 2018 : inchiesta Juventus - il caso Bucci : Lunedì 22 ottobre 2018, questa sera andrà in onda la prima puntata di Report, programma in onda in prima sera su Rai Tre e condotto da Sigfrido Ranucci. Si tratta di una puntata super annunciata e attesissima dal pubblico, soprattutto dai tifosi della Juventus e in generale dagli amanti della Serie A. Al centro dell’inchiesta, infatti, la società Juventus, il bagarinaggio, i rapporti con la ‘ndrangheta e soprattutto il caso Bucci, ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report - ecco le parole del leader degli Ultras Andrea Puntorno [VIDEO e DETTAGLI] : E’ un’inchiesta “pesante” quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. E’ stato pubblicato questa mattina il primo video promo del programma di Rai Tre sulla puntata prevista il 22 ottobre riguardo i bianconeri. Per la prima volta parla Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi”. Il tifoso è ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report rischia di scatenare un terremoto calcistico e giudiziario [DETTAGLI] : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. In diretta a “Un Calcio Alla Radio” è intervenuto Marco Di Lello, ex deputato socialista, il quale ha affermato: “Report, nella trasmissione del 22 ottobre, si è fatto un lavoro su molti dati. Intanto è stato confermato e acclarato dalla ...