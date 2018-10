Renzi | ' Travaglio e il Fatto Quotidiano condannati a risarcire mio padre'

Travaglio : “Pd? Stupido aspettare cadavere - l’unico e` quello di Renzi ”. E attacca Macron : “Il più str… d’Europa” : “Il Pd? È Stupido mettersi sulla riva ad aspettare il cadavere . Anche perché se non lo ammazzi, il cadavere non c’è. E qui l’unico cadavere al fiume sono Renzi e i suoi“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , nel corso di un confronto alla festa di Mdp-Articolo 1 con Pier Luigi Bersani. Travaglio ha sottolineato: “Attualmente se casca il governo cosa c’è? Salvini e il centrodestra oltre il ...

Renzi - Travaglio : “Cosa devono fare gli italiani per fargli capire che vogliono liberarsi della sua leadership nel Pd?” : “Renzi dice che sbaglia chi pensa di essersi liberato di lui? Questa è una minaccia pesante per i suoi amici e per i suoi elettori”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite assieme all’ex senatore Pd, Gianrico Carofiglio, della trasmissione Otto e Mezzo (La7). “E’ un’anomalia assoluta” – spiega Travaglio – “perché non esiste al mondo un leader che perde un referendum costituzionale, poi perde due volte le ...