Referendum Verbano Cusio Ossola | Vco resta in Piemonte Diretta risultati | niente

Referendum Verbano Cusio Ossola - l'affluenza si ferma al 33%. Fallisce la secessione dal Piemonte : Nella consultazione popolare per il passaggio della Provincia alla Lombardia due elettori su tre non vanno a votare

Referendum Verbano CUSIO OSSOLA - FLOP AFFLUENZA/ Diretta risultati - Lombardia o Piemonte : ‘perde’ la Lega? : REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: Diretta live risultati, la provincia del Vco deciderà di lasciare il Piemonte per la Lombardia? Consultazione alla prova del quorum: si vota dalle 7 alle 23.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Referendum Verbano Cusio Ossola : affluenza h12 al 10%/ Risultati diretta - Piemonte o Lombardia : secessione ko? : Referendum Verbano Cusio Ossola: diretta live Risultati, la provincia del Vco deciderà di lasciare il Piemonte per la Lombardia? Consultazione alla prova del quorum: si vota dalle 7 alle 23.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Referendum Vco - la provincia del Verbano-Cusio-Ossola vota per decidere se passare dal Piemonte alla Lombardia : “Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?“. È questo il quesito su cui oggi sono chiamati ad esprimersi gli abitanti dei 76 comuni della sponda Piemontese del Lago Maggiore in un Referendum consultivo voluto dal comitato promotore “Diamoci un taglio”, presieduto dall’ex senatore Valter Zanetta, passato ...

Referendum Verbano CUSIO OSSOLA : LOMBARDIA O PIEMONTE?/ Diretta live risultati : la provincia cambia regione? : REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: Diretta live risultati, la provincia del Vco deciderà di lasciare il Piemonte per la LOMBARDIA? Consultazione alla prova del quorum: si vota dalle 7 alle 23.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:47:00 GMT)

La Lombardia sta per espandersi? Verbano-Cusio-Ossola verso il Referendum di secessione dal Piemonte : Lunedì 22 ottobre la Lombardia potrebbe "svegliarsi" un po' più grande, più larga esattamente di 2.255 chilometri quadrati: quelli del territorio di Verbano-Cusio-Ossola . La provincia da quasi tre ...

Referendum - i piemontesi del Verbano votano per essere lombardi : E chi sta in Svizzera può decidere di partecipare, ma chi vive dall' altra parte del mondo...'. APPOGGIO A SINISTRA A colpire in questi mesi di campagna elettorale è stato sia l' appoggio di diversi ...