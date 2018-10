Reddito di Cittadinanza | riconoscimento automatico

Reddito di cittadinanza - il viceministro Castelli : "Lo Stato individuerà chi ne ha diritto" : Prende sempre più corpo il Reddito di cittadinanza che, nelle intenzioni del ministro Luigi Di Maio e del M5S, dal prossimo marzo dovrebbe andare a sostegno di almeno 5 milioni di poveri.I 780 euro arriverebbero non più attraverso un bancomat ma con la Carta di cittadinanza che, come scrive il Messaggero, dovrebbe esssere una social card più evoluta e funzionare sul suo stesso circuito così da riuscire anche a tracciare per quali acquisti verrà ...

Stessi fondi per Quota 100 e Reddito di cittadinanza - l'opposizione parla di spartizione : Le ultime novita' sulle Pensioni e sul welfare ad oggi 21 ottobre 2018 vedono prore gli approfondimenti sui conti a sostegno delle quiescenze anticipate e del reddito di cittadinanza. Dall'opposizione si esprime preoccupazione in merito all'effettiva possibilita' di realizzare tutte le misure promesse. Nel frattempo il M5S punta il dito contro il nuovo declassamento di Moody's, ricordando che il problema non sono le uscite flessibili o il ...

Italia 5 stelle - Cancelleri : “Reddito di cittadinanza? Se serve - andrò casa per casa a dire di non avere fretta” : “Reddito di cittadinanza? In Sicilia sono 40 anni che ci promettono le cose e non ce le hanno mai date, per cui se passa un anno o un anno e mezzo la gente capirà”. Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, consigliere regionale M5s in Sicilia e vicepresidente dell’Ars, rispondendo, nel corso della due giorni di Italia 5 stelle, alle domande del Fatto.it sui tempi del reddito di cittadinanza. Una misura molto attesa soprattutto nel sud ...

Tutti i misteri del Reddito di cittadinanza architettato da M5s : L'ATTUAZIONE Per quanto riguarda l'attuazione, il 55,6% dei giovani presi in carico dai servizi è stato avviato a un intervento di politica attiva. Il 58,7% delle azioni è rappresentato dal tirocinio ...

Il Sud - il Reddito di cittadinanza e la politica del lavoro che non c'è : Quali sono le idee e le risorse che dedica al Mezzogiorno? Nella nota di aggiornamento al documento di economia e programmazione finanziaria il riferimento al mezzogiorno compare solo due volte, a ...