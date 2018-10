Recensione Asus ZenFone 5Z | grandangolo per tutti!

Asus ROG RX Vega 64 Strix 8GB Gaming - Recensione : Quando è stata presentata ufficialmente, la Radeon RX Vega rappresentava il ritorno di AMD nel mercato del Gaming di fascia alta, per stessa ammissione dell'azienda. Non puntava a strappare a Nvidia la corona delle massime prestazioni, piuttosto la Radeon RX Vega 64 sfidava la GeForce GTX 1080 sia per prestazioni che per prezzo (anche se fino a poco tempo fa la portabandiera Vega di AMD costava molto più della soluzione di Nvidia).Di recente, ...