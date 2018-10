Recensione | “A Star Is Born” la rinascita di Lady Gaga parte dal cinema

Lady Gaga : Recensione del film 'A Star Is Born' : Esistono diversi modi di giustificare il successo di una celebrita': a volte si tratta di mera raccomandazione, quasi sempre di fortuna, altre volte ancora – ed in dose molto minore, considerati i tempi che corrono – ci vuole un pizzico di tutti gli elementi sopracitati, più l’innato e puro talento che li accompagni. Lady Gaga, per nostra fortuna, rientra in quest’ultima, dignitosa categoria. Furono forse pochi addetti ai lavori e qualche ...

Starlink : Battle for Atlas - Recensione : Non ci sono dubbi che Starlink: Battle for Atlas sia un titolo valido. Lo diciamo candidamente, ci siamo divertiti parecchio giocando con le navicelle spaziali di Ubisoft. Forse meno a lungo di quanto avremmo sperato, è vero. In appena dodici ore abbiamo portato a termine la missione principale, ma sono comunque state dodici ore molto intense, durante le quali abbiamo faticato a mettere giù il controller. Il problema però sorge non appena lo ...

Fist of the North Star : Lost Paradise - le avventure di Ken il Guerriero rivivono su Playstation 4 nel nuovo action rpg dello studio Ryu ga Gotoku – Recensione : Fist of the North Star: Lost Paradise è l’ultimo gioco dedicato a Ken il Guerriero, i suoi predecessori non hanno mai entusiasmato il grande pubblico, risultando spesso noiosi e mancanti di quel pathos che permeava l’opera originale che negli anni 80 ha conquistato milioni di fan; l’ultima creazione dello studio Ryu ga Gotoku, i creatori della saga di Yakuza, e pubblicata da SEGA in esclusiva Playstation 4 è ...

A STAR IS BORN di Bradley Cooper – La Recensione : Jackson Maine (Bradley Cooper) è una rockSTAR alcolizzata e tossicodipendente sul viale del tramonto. Un giorno, piombato casualmente in un night club, rimane folgorato dalla voce della dolce Ally (Lady Gaga), cameriera disillusa che sogna di diventare una cantante. Innamorato della ragazza e del suo innato talento, Jack decide di farle da pigmalione nel mondo dello STAR system, cercando di preservarne la purezza e la genuinità. Ben ...

A Star Is Born film al cinema con Lady Gaga : cast - Recensione - curiosità : A Star Is Born è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale il giovedì 4 ottobre La pellicola diretta da Bradley Cooper ha come protagonisti lo stesso regista e una bravissima Lady Gaga. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE A Star Is Born film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...

Recensione Fist of the North Star Lost Paradise per Ps4 : Siamo alla fine del 20° secolo, il mondo è sconvolto dalla guerra nucleare... Con queste parole negli anni '80 iniziava quello che sarebbe stato un anime di successo, Ken il Guerriero, il successore della divina scuola di Hokuto; un disciplina di arti marziali che permette di concentrare la sua potenza in un punto del corpo fino a farlo esplodere al suo interno. E con la storia di Ken e della sua amata Julia e dei suoi nemici tra cui Shin, ...

Il film Venom con Tom Hardy premia solo la star di Taboo - tra imperfezioni e buon intrattenimento (Recensione) : Il film Venom con Tom Hardy poteva essere una progetto ambizioso, ma si ferma solo sulla superficie, intrattenendo senza impegno. Il simbionte alieno era già apparso in Spider-Man 3, dove Sam Raimi offriva un cattivo che uccideva per il gusto di farlo. Il Venom di Ruben Fleischer (regista del geniale Benvenuti a Zombieland) quasi impallidisce di fronte alla versione di Raimi. La scena iniziate del film ci mostra il fallimento di una missione ...

Fist of the North Star : Lost Paradise - Recensione : "Mai, mai, scorderai l'attimo, la terra che tremo. L'aria s'incendiò e poi... silenzio. E gli avvoltoi sulle case, sopra la città, senza pietà". Se avete letto queste righe cantandole a squarciagola mentre prendevate a pugni qualsiasi cosa vi capitasse a tiro, forse potete smettere di leggere. Quello che scriveremo nelle prossime 200/250 righe non conta. Non importa se e quanto proveremo a demolire questo gioco perché probabilmente lo comprerete ...

Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : una vera star (con qualche peccatuccio) : Ecco la nostra Recensione di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, uno smartphone che lascia senza parole per quanto è bello. Potente e completo ma con scelte poco azzeccate su alcuni componenti, che non gli permettono di rendere al meglio delle sue potenzialità. L'articolo Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition: una vera star (con qualche peccatuccio) proviene da TuttoAndroid.

Star Traders : Frontiers - Recensione : Il bello degli indie è che ci si può sempre aspettare qualcosa di nuovo, originale, anche in generi che hanno stabilito da tempo degli standard e in cui l'innovazione non è proprio semplice. Si potrebbe arrivare a dire che il genere indie è proprio quello in cui l'idea innovativa fa parte delle caratteristiche costitutive. Idee che poi spesso travalicano il genere per venire adottate anche da studi con budget più importanti, scarsamente ...

A Star Is Born - la stella di Lady Gaga è più scintillante che mai nel remake di Bradley Cooper - Recensione - : ... dovrà ricredersi e pentirsi guardando questo film: sono in poche le interpreti musicali in grado di essere camaleontiche come lei, sono ancora meno quelle che, trasportate nel mondo del cinema, ...

A Star Is Born - la stella di Lady Gaga è più scintillante che mai nel remake di Bradley Cooper (Recensione) : Capelli biondo cenere perennemente spettinati, occhioni da cerbiatta truccati senza troppe cerimonie, un naso forse troppo generoso, un lavoro modesto e una grande ambizione da perseguire. In A Star Is Born, terzo remake del celebre film del 1937 diretto qui da Bradley Cooper, Lady Gaga è Ally, la ragazza della porta accanto. E se Ally ha preso vita, e se sembra così vera quando la vediamo sullo schermo protagonista della più tragiche delle ...

VENEZIA 2018 : A STAR IS BORN – La Recensione : Jackson Maine (Bradley Cooper) è una rockSTAR alcolizzata e tossicodipendente sul viale del tramonto. Un giorno, piombato casualmente in un night club, rimane folgorato dalla voce della dolce Ally (Lady Gaga), cameriera disillusa che sogna di diventare una cantante. Innamorato della ragazza e del suo innato talento, Jack decide di farle da pigmalione nel mondo dello STAR system, cercando di preservarne la purezza e la genuinità. ...