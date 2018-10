Real Madrid-Viktoria Plzen | Lopetegui | ' Se volete vedere un allenatore affondato

Real Madrid - tensione in allenamento : Sergio Ramos tira due pallonate al giovane Reguilón. Poi si scusa : Valdebebas, aria tesissima. Il Real campione d'Europa da tre anni consecutivi ha perso quattro delle ultime cinque partite, tre i ko di fila. Cska Mosca in Champions più Alves e Levante in Liga. Nell'...

Shock Real Madrid - Sergio Ramos perde la testa e prende a pallonate un compagno di squadra [VIDEO] : E’ un momento difficilissimo in casa Real Madrid, percorso Shock in Liga per i Blancos, nelle ultime quattro partite tre sconfitte ed un solo pareggio e settimo posto in classifica con la vetta distante quattro punti. Sulla graticola è finito l’allenatore Lopetegui, per il momento confermato ma serve un cambio di marcia già dalle prossime partite. Ma la tensione è altissima in casa Real Madrid, in particolar modo Sergio Ramos ...

Real Madrid - tensione in allenamento : Sergio Ramos tira due pallonate al giovane Reguilón : Valdebebas, aria tesissima. Il Real campione d'Europa da tre anni consecutivi ha perso quattro delle ultime cinque partite, tre i ko di fila. Cska Mosca in Champions più Alves e Levante in Liga. Nell'...

Real Madrid - Lopetegui : “Con il Plzen ci sarò. Il Barcellona? Non posso confermarlo” : Ormai è sotto gli occhi di tutti: il Real Madrid sta attraversando uno dei periodi più brutti della sua storia. Dopo la sconfitta interna in Liga che ha fatto tremare ancor di più la panchina di Lopetegui, adesso ci sarà il Viktoria Plzen in Champions League. La partita di Champions, dopo la sconfitta nella scorsa […] L'articolo Real Madrid, Lopetegui: “Con il Plzen ci sarò. Il Barcellona? Non posso confermarlo” proviene da ...

Real Madrid - dalla Champions vinta all'incubo del settimo posto : tutte le tappe della crisi. LE FOTO : Cinque mesi fa il Real Madrid era sul tetto d'Europa: tre Champions conquistate di fila e quattro in cinque anni. Quasi impossibile vincere ancora così tanto ma anche pensare a una crisi così profonda.

Real Madrid - si pensa a un clamoroso ritorno per il dopo Lopetegui : Florentino Perez starebbe pensando a un grande ex per il dopo Lopetegui, ormai da settimane sulla graticola. Si tratta di José Mourinho, già allenatore dei blancos dal 2010 al 2013. La fonte, El Chiringuito, è la stessa che aveva anticipato l’affare Cristiano-Ronaldo-Juventus. Sarebbe uno scenario da considerare per fine stagione, dato che l’allarme esonero appare rientrato per il portoghese. Lopetegui è atteso da una settimana ...

Real Madrid - altra magia di Vinicius con la maglia del Castilla : è lui l’antidoto contro la crisi? [VIDEO] : Vinicius Jr. è sicuramente uno dei prospetti più interessanti e futuribili del calcio mondiale. Acquistato dal Real Madrid quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età per 45 milioni di euro, il brasiliano però sta trovando pochissimo spazio in prima squadra, così sta incantando con la maglia del Castilla. L’ultima prodezza risale al match di questo fine settimana contro la squadra B del Celta Vigo, anche se Vinicius è stato ...

Tutti vogliono Ibrahimovic : il Real Madrid ci pensa per gennaio : Lo svedese continua a segnare con i LA Galaxy in MLS, ma i Madridisti lo vorrebbero per risolvere il mal di gol

Real Madrid - Lopetegui verso l’esonero : arriva Solari? : Real Madrid, Julen Lopetegui potrebbe essere esonerato, in Spagna si parla di “questione di ore” per l’annuncio del nuovo tecnico Solari Real Madrid, Julen Lopetegui verso l’esonero. Nonostante i calciatori si siano stretti attorno al tecnico, sembra proprio che si vada verso l’allontanamento del tecnico dalla panchina dei blancos, con Santiago Solari che potrebbe prendere il suo posto. L’ex calciatore ...

Marca : Lopetegui verso l'esonero - Real Madrid pronto a promuovere Solari : Momento complicatissimo, risultati che non arrivano e la panchina di Lopetegui che traballa pericolosamente. La vittoria in casa Real Madrid manca ormai dal 22 settembre, da quando i blancos ...

Real Madrid - se salta Lopetegui c'è Guti : ROMA, 21 OTT - Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore Madridista sarebbe la soluzione nel cassetto del ...

Real Madrid - se salta Lopetegui c'è Guti : ANSA, - ROMA, 21 OTT - Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore Madridista sarebbe la soluzione nel cassetto ...

Real Madrid - se salta Lopetegui c'è Guti : Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore Madridista, 16 anni tra giovanili e squadra A, sarebbe la soluzione ...

Real Madrid - periodo disastroso : Florentino Perez vuole Sterling per rinforzare la squadra : Il Real Madrid sta vivendo un periodo decisamente difficile, poiché da quando Cristiano Ronaldo e Zidane non sono più i leader della situazione, le cose sono decisamente peggiorate, specialmente dal ...