Real Madrid | altra magia di Vinicius con la maglia del Castilla | è lui l’antidoto contro

calcioweb.eu

: ?? Come avevate esultato a questo incredibile #GoalOfTheDay di @delpieroale ??? Real Madrid nel 2008? ???? #ForzaJuve… - juventusfc : ?? Come avevate esultato a questo incredibile #GoalOfTheDay di @delpieroale ??? Real Madrid nel 2008? ???? #ForzaJuve… - forumJuventus : [TS] Marcelo ha comunicato al Real Madrid di voler lasciare la Spagna già a gennaio per raggiungere Ronaldo alla Ju… - fcbarcelona_fra : ?? AGENDA DE LA SEMAINE : Lundi ????? Mardi ????? Mercredi ??? #BarçaInter ?? ?? -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Jr. è sicuramente uno dei prospetti più interessanti e futuribili del calcio mondiale. Acquistato dalquando non aveva ancora raggiunto la maggiore età per 45 milioni di euro, il brasiliano però sta trovando pochissimo spazio in prima squadra, così sta incantando con ladel. L’ultima prodezza risale al match di questo fine settimanala squadra B del Celta Vigo, anche seè stato croce e delizia: prima ha messo a segno una punizione dalla zona del vertice sinistro dell’area avversaria mandando la sfera all’incrocio, poi è stato espulso per doppia ammonizione. L’espulsione non gli permetterà di essere convocato nel Clasico della settimana prossima, ma non è detto che, vista l’attuale situazione dei Blancos,non possa essere gettato nella mischia nelle prossime partite per cercare di invertire ...