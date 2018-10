Real | Lopetegui | Se cercate un allenatore fuso | questo non sono io

Real - Lopetegui si isola : 'Penso solo al Viktoria'. E Isco lo difende : ROMA - 'Se pensate di vedere un allenatore abbattuto, allora non guardate qui' . Si presenta così Julen Lopetegui , tecnico di un Real Madrid in piena crisi, alla vigilia della sfida di Champions ...

Real Madrid - Lopetegui : “Con il Plzen ci sarò. Il Barcellona? Non posso confermarlo” : Ormai è sotto gli occhi di tutti: il Real Madrid sta attraversando uno dei periodi più brutti della sua storia. Dopo la sconfitta interna in Liga che ha fatto tremare ancor di più la panchina di Lopetegui , adesso ci sarà il Viktoria Plzen in Champions League. La partita di Champions, dopo la sconfitta nella scorsa […] L'articolo Real Madrid , Lopetegui : “Con il Plzen ci sarò. Il Barcellona? Non posso confermarlo” proviene da ...

Real Madrid - si pensa a un clamoroso ritorno per il dopo Lopetegui : Florentino Perez starebbe pensando a un grande ex per il dopo Lopetegui, ormai da settimane sulla graticola. Si tratta di José Mourinho, già allenatore dei blancos dal 2010 al 2013. La fonte, El Chiringuito, è la stessa che aveva anticipato l’affare Cristiano-Ronaldo-Juventus. Sarebbe uno scenario da considerare per fine stagione, dato che l’allarme esonero appare rientrato per il portoghese. Lopetegui è atteso da una settimana ...