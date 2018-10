Re e principe telefonano al figlio di Khashoggi Ma la tensione sui sauditi resta

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il re saudita Salman e ilereditario Mohamed bin Salman hanno presentato le loro condoglianze aldi Jamal, il giornalista e dissidente saudita morto nel consolato del suo Paese a Istanbul: secondo l'agenzia ufficiale Spa, il monarca e suohanno telefonato a Salah Jamal, il quale -riferisce ancora l'agenzia- ha ringraziato il re ed ha espresso la sua "sincera gratitudine" alMohamed per le telefonate.Una mossa per provare a stemperare tensioni altissime che sta vivendo casa Saud. La pressione aumenta su Mohammed bin Salman, perché la versione ufficiale data da Riad sull'omicidio di Jamalnon convince. Non convince la tesi dell'incidente, della colluttazione all'interno del consolato saudita di Istanbul finita male, con lo strangolamento del giornalista dissidente."È solo una copertura", scrive in un editoriale il ...