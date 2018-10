Rally Catalogna 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il WRCandrà in archivio in novembre con ild’Australia, ma a concludere la stagione europea sarà ilRACC Catalunya-de Espana, previsto dal 25 al 28 ottobre. Gli organizzatori dell’ultima gara continentale del Mondiale, che ha preso il posto in ordine temporale ildel Galles Gran Bretagna, hanno ufficializzato il percorso di questa edizione, che avrà alcune novità. Dopo due anni sarà infatti riproposta la Prova Spettacolo del Montjuic, lunga 3,2 chilometri che si diramerà attorno al Museu Nacional d’Art de Catalunya ai piedi del promontorio che sorge a sud di Barcellona. L’ultima volta che era stato usato il percorso del Montjuic fu nel 2016, in un’edizione piuttosto sfortunata a causa della pioggia che bloccò l’afflusso delle persone alle tribune montate appositamente a bordo del percorso. Il percorso sarà composto da 18 ...