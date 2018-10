Rai | Meloni | continuerà a pagare Fazio

Salvini - Berlusconi - Meloni : intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Foa presidente Rai - Commissione di Vigilanza lo ripropone/ Ultime notizie - vertice Salvini-Berlusconi-Meloni : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare Marcello Foa come candidato presidente. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:26:00 GMT)

Domani vertice bis Berlusconi-Salvini - con la Meloni - : via libera per Foa alla Rai - intesa sui candidati alle regionali : Si lavora già per le prossime consultazioni, regionali ed europee, dove il presidente di FI vuole portare un centrodestra unito. Unione che potrebbe essere ritrovata a cominciare dal nome di Marcello ...

Abruzzo : Meloni - vergognosa data elezioni 10 febbRaio : Roma, 18 set. (AdnKronos) - "vergognosa la scelta di fissare per il 10 febbraio 2019 le elezioni regionali in Abruzzo. Gli abruzzesi non possono essere ancora ostaggio del Pd e hanno il diritto di scegliere da chi essere governati. La posizione di Fratelli d’ItaIia è elezioni subito". Lo scrive su F