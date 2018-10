Raggi | sindaco ringrazia soccorsi e si scusa per disagi causa maltempo

Nubifragio a Roma : strade allagate - persone intrappolate nelle auto. E il sindaco Raggi si scusa su Fb : Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...

Roma - il vicesindaco va dagli occupanti. Il prefetto : 'Ora Raggi chiarisca' : Chiederò chiarimenti alla sindaca Raggi: prima di tutto devono capirsi tra di loro, in Comune, su quale linea adottare in merito alle occupazioni. Ma come si fa? Dai...'. Il prefetto Paola Basilone ha ...

Roma - il vice-sindaco strizza l'occhio alle occupazioni abusive. Il prefetto : "Raggi faccia chiarezza" : Non è piaciuto al prefetto di Roma, Paola Basilone, l"occhiolino del vice-sindaco Luca Bergamo ai movimenti per la casa.Nei giorni scorsi, infatti, il braccio destro di Virginia Raggi, secondo quanto riferisce il Messaggero, avrebbe preso parte ad un incontro organizzato da Action nell"ex sede Inpdap occupata di via di Santa Croce in Gerusalemme, nel rione Esquilino, assieme all"assessore all"Urbanistica, Luca Montuori, e alla presidente del I ...

Maker Faire 2018 - il sindaco Raggi : «Orgogliosa di ospitare questa fiera a Roma» : ... l'economia circolare è quello su cui la sindaca Raggi pone maggiormente l'attenzione: 'Ci consentirà di ribaltare il concetto di economia come l'abbiamo conosciuto - prosegue Raggi - è ...

Ostia - sgombero di casa popolare in mano al clan Spada/ Roma - sindaco Raggi : “nessuna tregua a illegalità” : Ostia, nuovo sgombero di casa popolare in mano al clan degli Spada: ultime notizie Roma, il sindaco Virginia Raggi annuncia “nessuna tregua a chi vive nell'illegalità"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:43:00 GMT)

Calabria : Amministrazione Raggi ha fallito - serve sindaco centrodestra : Roma – “Pur nella compostezza derivante dalla coabitazione governativa, anche il leader della Lega Salvini mette il dito nella piaga della fallimentare Amministrazione Raggi a Roma”. Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. “Oramai la Capitale e’ immersa nel degrado e le criticita’ legate al pessimo stato delle strade, cosi’ come alla situazione della raccolta dei ...

Il sindaco Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per Roma» : «Ok a poteri speciali? Assolutamente sì». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte....

Pelonzi : Raggi dovrebbe accogliere richiesta sindaco Gaiole in Chianti : Roma – “Tanta attenzione e grande sensibilita’ per Roma Capitale arriva da parte del sindaco Michele Pescini del piccolo comune di Gaiole in Chianti. La lettera aperta alla Sindaca Virginia Raggi e’ un atto d’amore verso Roma che e’ la Capitale della Nazione e di tutti gli italiani. Chiedendo di adottare una via di Roma, che porta il nome del suo paese, il sindaco Pescini vuole contribuire, seppur in piccola ...

San Giovanni Rotondo : bomba carta contro casa dell'assessore A Longo l'incoRaggiamento del sindaco : siamo più forti delle intimidazioni : San Giovanni Rotondo è trasparente nell'azione amministrativa e convinta a proseguire nella sua attività di sviluppo della città, facendo leva su progetti di rilancio dell'economia locale e di ...

“Roma è sporca e invasa da enormi gabbiani” - il New York Times denuncia il degrado della Capitale e il Sindaco Raggi annuncia nuovi cassonetti [FOTO] : 1/5 Foto di Stephanie Gengotti per il New York Times ...

