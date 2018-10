Raggi chiede scusa dopo il nubifragio che ha messo in ginocchio Roma

Manovra : Unimpresa chiede a Governo Lega-M5S "misure coRaggiose" per Pmi : Una scelta di questo tipo paga meno sul piano elettorale, forse, ma nel medio periodo può innescare un circolo virtuoso del quale beneficerebbe tutta l'economia italiana".

Mattarella : “Costituzione chiede conti solidi - indispensabili per i giovani”. Salvini : “Ma non impedisce cambi coRaggiosi” : Avere i conti dello Stato “solidi e in ordine” è una delle regole della Costituzione secondo le quali si devono prendere le decisioni “come quelle di questi giorni”. Ma soprattutto è una “condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetta due giorni, uno dei quali passati con gli occhi sugli indici di Borsa e ...

Roma : Omofobia - gay center chiede incontro a Raggi : Una contusione alla mandibola, ematomi su naso, nuca, guancia e uno stiramento sulla gamba sinistra, l’aggressione e’ stata riferita dagli amici del ragazzo al servizio Gay Help Line 800713713, dal quale abbiamo offerto subito assistenza alla vittima”. La stessa vittima dell’aggressione ha raccontato come si sarebbero svolti i fatti: “Prima di aggredirmi mi hanno chiesto sei frocio- ha spiegato- ed ho negato per ...

Addio al "padre coRaggio" che chiedeva giustizia per il figlio ucciso dalla ‘ndrangheta : Gianluca Congiusta trovò la morte a soli 32 anni perché si era opposto al pizzo che la cosca di Siderno voleva imporre al...