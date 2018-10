Raf e Tozzi | che coppia Un nuovo brano e poi il tour insieme

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Ospiti e diretta : Raf e Umberto Tozzi - la reunion 30 anni dopo (21 Ottobre) : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 21 ottobre: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Antonella Clerici e Mimmo Lucano la cui presenza ha scatenato la reazione della Lega.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:58:00 GMT)

"Come una danza" : Raf e Umberto Tozzi di nuovo insieme : Stesso sguardo magnetico, stesso sorriso coinvolgente, ma dopo 17 anni Raf un senso lo ha trovato: quell'amore che, proprio come una danza, si diffonde per contagiare il mondo. Ecco il testo dell ...

Raf e Tozzi insieme per inedito e tour : ANSA, - MILANO, 21 OTT - A 31 anni da 'Gente di mare', Raf e Umberto Tozzi riprendono a duettare su 'Come una danza': "È un racconto onirico che nasce dall'esigenza di avere una speranza per il futuro"...

Raf e Umberto Tozzi : esce il singolo "Come una danza" - un doppio cd e in primavera il tour - CALENDARIO : ... Tozzi/Raf " Gente di mare CD 2 Raf " Due Tozzi " Se non avessi te , è la verità, Raf " Sei la più bella del mondo Tozzi " Immensamente Raf " Dentro ai tuoi occhi Tozzi " Gli altri siamo noi Raf " Un ...

Umberto Tozzi e Raf ancora insieme : il brano e un tour nel 2019. 'Sì - era il momento giusto' : Sono la storia della musica italiana. Con le loro hit, da Gloria a Self control , hanno fatto ballare il mondo. Ed ora è arrivato il momento giusto per cantare e ballare insieme. Perché Umberto Tozzi ...

Biglietti in prevendita per il tour di Raf con Umberto Tozzi - annunciata una raccolta dopo Come una danza : Il tour di Raf con Umberto Tozzi è ufficiale. Il brano Come una danza sarà disponibile dal 22 ottobre, ma i due artisti hanno già annunciato i concerti di supporto alla raccolta Raf Tozzi che rilasceranno il 30 novembre con una nuova versione di Gente di mare e una serie di brani delle loro carriere che attendono di essere resi noti. Il brano che avvia il progetto congiunto sarà presentato a Che tempo che fa, in occasione dell'intervista che ...

In arrivo il nuovo singolo di Raf con Umberto Tozzi - Come una danza arriva a 30 anni da Gente di mare : Il nuovo singolo di Raf con Umberto Tozzi è Come una danza. Il progetto sarà presentato nel corso della prossima puntata di Che tempo che fa, della quale i due artisti saranno ospiti. L'annuncio della partecipazione al programma arriva direttamente dalla pagina di Raf, che negli hashtag ha inserito il titolo del prossimo singolo da rilasciare nell'ambito di un progetto che arriva a 30 anni dal successo di Gente di mare. Nei giorni appena ...

