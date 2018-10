Quando si dice la lobby del calcio

Quando Gilberto Benetton diceva : "Fare gli azionisti è un lavoro vero" : "Ho sempre detto che fare gli azionisti è un lavoro vero . Non è così facile. Non si tratta di staccare, come nel gergo di un tempo, le cedole. La strategie vanno condivise ma ci vuole umiltà perché è ...

Quando il Fisco dice 'no' al condono : La rivista dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito Quando e perché il Fisco può negare l'ammissione al condono

Quando il M5s diceva 'Condono? Mai!' : Nel decreto fiscale entrano le 'definizioni agevolate'. Così il 'governo degli onesti' risana i debiti con il fisco fino a 100mila eu...

Meghan Markle incinta - Quando con Harry diceva : «Mi piacerebbe avere dei figli - adesso» : Le parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniLe parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniLe parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniLe parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniLe parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniLe parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniLe parole di Harry e Meghan su maternità e dintorniL’idillio di Eugenie di York, finalmente al centro della royal family, è durato un ...

Alitalia - Quando Di Maio diceva che 'nazionalizzare non si può' : Roma, 12 ott., askanews, - Lo schema di 'rinazionalizzazione' di Alitalia annunciato oggi dal vice premier e ministro Luigi Di Maio è molto simile a quello smentito dallo stesso ministro a inizio ...

Alitalia - Quando Di Maio diceva che "nazionalizzare non si può" : Roma, 12 ott., askanews, - Lo schema di "rinazionalizzazione" di Alitalia annunciato oggi dal vice premier e ministro Luigi Di Maio è molto simile a quello smentito dallo stesso ministro a inizio ...

Cucchi - Quando Salvini diceva : 'La sorella si deve vergognare - fa schifo' : Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare. Lo Stato deve chiederci scusa. deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi". Su Facebook Riccardo Casamassima , il carabiniere che con ...

Quando Matteo Salvini diceva : “Ilaria Cucchi mi fa schifo” : Oggi il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invita Ilaria Cucchi al Viminale dopo le ultime confessioni sul pestaggio e sulla morte del fratello Stefano. Ma nel 2016 l'attuale ministro dell'Interno si rivolgeva in ben altro modo a Ilaria: "Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello, ma mi fa schifo", diceva riferendosi a una foto pubblicata dalla sorella di Stefano Cucchi.Continua a leggere

Piccolo : M5S promette chiusura Tmb Salario ma non dice Quando : Roma – “@daniele_diaco ha ragione: in campagna elettorale avevano promesso di chiudere il Tmb Salario. Non sono bugiardi, si sono solo dimenticati di dire quando. Daniele e @MontanariPin sono solo canzonette, ‘diteci quando quando quando????’…Che burloni!”. Cosi’ in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: M5S promette chiusura Tmb Salario ma non dice quando proviene da ...

INFLUENZA - Quando INIZIA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE/ Ultime notizie : da metà ottobre a fine dicembre : INFLUENZA, QUANDO INIZIA CAMPAGNA di VACCINAZIONE: Ultime notizie, da metà ottobre a fine dicembre. Già diverse le prenotazioni negli studi medici per effettuare i vaccini. (Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Fedez - Chiara Ferragni e e il linguaggio in codice : «Quando lasciamo il rubinetto del bagno aperto - vuol dire che...» : Fedez e il linguaggio in codice con Chiara Ferragni. I Ferragnez, novelli sposi, sembrano avere un'intesa perfetta e, a loro dire, avrebbero sviluppato anche dei "messaggi segreti" per...

Benicio Del Toro : «Quando dicevano che ero alcolizzato e da Hollywood non mi chiamavano più» : Soldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro«Dopo Paura e delirio a Las Vegas non ho trovato lavoro per un bel po’. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. I registi non mi prendevano in considerazione. Parlavano solo di quanto io fossi ingrassato. In effetti, ero ingrassato per il film ...

Benicio Del Toro : «Quando dicevano che ero alcolizzato e da Hollywood non mi chiamavano più» : Soldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro«Dopo Paura e delirio a Las Vegas non ho trovato lavoro per un bel po’. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. I registi non mi prendevano in considerazione. Parlavano solo di quanto io fossi ingrassato. In effetti, ero ingrassato per il film ...

Stato di necessità - Quando si può infrangere il codice della strada senza prendere multe : Pochi giorni fa su questo blog ho pubblicato un post in cui criticavo una sentenza della Cassazione (civile) relativa alla mancata applicazione dello Stato di necessità in un caso in cui un veterinario aveva violato alcune norme del codice della strada per soccorrere un animale gravemente malato. Numerosi lettori de Il Fatto Quotidiano hanno commentato questo mio scritto, esprimendo, in maggioranza un parere diverso dal mio e conforme alla ...