Quando i neri erano i meridionali | il video sui terrori fa il

Quando i neri erano i meridionali. Il video cult supera il milione di visualizzazioni : Il video sta volando di bacheca in bacheca, mentre scriviamo 26.744 volte, e il giudizio è unanime: capolavoro. L'idea, partita dalla pagina Facebook This is Racism è molto semplice, un'inquadratura ...

Quando i neri erano i meridionali. Il video cult supera il milione di visualizzazioni : Il video sta volando di bacheca in bacheca, mentre scriviamo 26.744 volte, e il giudizio è unanime: capolavoro. L’idea, partita dalla pagina Facebook This is Racism è molto semplice, un’inquadratura larga su una villetta davanti alla quale c’è un uomo in piedi che parla. L’accento è marcatamente veneto, il messaggio è dichiaratamente rivolto agli abitanti del Sud dell’Italia, ...