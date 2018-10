PSG-Napoli | Champions League 2019 | orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Napoli - Insigne tenta il recupero lampo : vuole esserci contro il PSG : I muscoli di Lorenzo Insigne tengono in ansia il Napoli. L'attaccante è alle prese con un affaticamento che non gli ha permesso di partecipare alla trasferta di Udine: è rimasto a Castel Volturno con ...

Champions League - Ancelotti torna a Parigi : c'è un PSG da record che attende il Napoli : Un inizio perfetto che, Olympique Marsiglia permettendo, potrebbe addirittura diventare da record. 10 vittorie consecutive in campionato per il Paris Saint-Germain di Tuchel che, adesso, punta al ...

Champions League : PSG-Napoli in diretta tv su Sky - non andrà in chiaro su Rai 1 : Il Napoli affrontera' il Paris Saint-Germain nella terza giornata di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti scendera' in campo al Parco dei Principi mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 21.00. La situazione nel Gruppo C vede gli azzurri al comando della classifica con 4 punti. Alle loro spalle ci sono Liverpool e PSG con 3 punti. Chiude la Stella Rossa con 1 punto. Una vittoria in trasferta sarebbe il massimo per il Napoli, anche se non ...

PSG-Napoli - Champions League : data - orario - programma e tv : Mercoledì 24 ottobre si disputerà PSG-Napoli (ore 21.00), un big match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Il “Parco dei Principi” di Parigi ospiterà una partita che si preannuncia altamente spettacolare e ricca di colpi di scena, considerando l’altissima qualità dei calciatori che scenderanno in campo. Le due compagini sono inserite nel gruppo C insieme a Liverpool e Stella ...

Ancelotti : 'Insigne resta a Napoli - lo recuperiamo per il PSG' : Roma, 19 ott., askanews, - Napoli senza Lorenzo Insigne nella trasferta di Udine per l'anticipo serale del campionato di serie A. ' Insigne non ha un problema grosso - dice Ancelotti in conferenza ...

Napoli - Ancelotti : 'Insigne non parte per Udine ma potrebbe esserci con il PSG' : Napoli - Lorenzo Insigne non ci sarà contro l'Udinese alla Dacia Arena. Ad annunciarlo in conferenza stampa è Carlo Ancelotti che però confida di recuperarlo per la sfida di Parigi contro il Paris ...

Napoli - Ancelotti perde Insigne : 'Ma con il PSG può farcela. Priorità a chi non ha giocato con le nazionale' : Lorenzo Insigne non è stato convocato per la partita di domani in casa dell'Udinese. Lo ha comunicato in conferenza stampa Carlo Ancelotti. 'L'attaccante - ha detto l'allenatore - ha un problema ...

PSG-Napoli - Cavani e il botta e risposta sui social : è già clima Champions : Manca poco meno di una settimana al ritorno della Champions League e in casa Napoli già si respira aria d'Europa. La super sfida del prossimo mercoledì contro il Psg può essere importante per la ...

PSG-Napoli - sfida social con Cavani e Ancelotti : NAPOLI - A Napoli e a Parigi di certo non manca l'ironia: la prova è il botta e risposta andato in scena su Twitter da parte delle due società. Il Psg informa i propri follower che a breve si tornerà ...

Boom dalla Francia : Cavani vuole tornare al Napoli - rifiutato il rinnovo col PSG : Edinson Cavani ha intenzione di fare ritorno a Napoli, il calciatore del PSG sarebbe in rotta col club parigino dopo aver rifiutato il rinnovo Edinson Cavani in rotta col Psg. Questa la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando frequentemente dalla Francia. Il calciatore uruguayano avrebbe rifiutato il prolungamento contrattuale offerto dal club parigino ed avrebbe manifestato la volontà di tornare al Napoli, spinto anche dalla presenza ...

PSG : Di Maria chiede rinnovo monstre. Napoli e Juve alla finestra : PSG– Sembrava solamente questione di dettagli ma, considerando quanto emerso dalla stampa spagnola, il rinnovo tra Di Maria e il Psg è diventata una questione pluri milionaria. Da sciogliere un nodo che nelle ultime settimane si è fatto intrigatissimo: il calciatore argentino infatti avrebbe chiesto alla dirigenza dei parigini qualcosa come 12 milioni di euro […] L'articolo Psg: Di Maria chiede rinnovo monstre. Napoli e Juve alla ...

PSG-Stella Rossa - presunta combine : “ecco cosa rischiano i club”. Il Napoli alla finestra : Sta destando scalpore, la clamorosa indiscrezione dell’Equipe sulla presunta combine in Champions League tra il Psg e la Stella Rossa di Belgrado. Per il quotidiano francese, ci sarebbe stato un anomalo flusso di scommesse sulla vittoria con 5 gol di scarto da parte della squadra di Buffon, come si è poi verificato (la partita è terminata 6-1). Un vero e proprio caos, che potrebbe avere conseguenze sul girone di Champions che vede ...

PSG-Napoli - linee impazzite : ticket esauriti in meno di un'ora : Nuova partita, solita storia. I biglietti del settore ospiti per la gara tra Paris Saint Germain e Napoli sono finiti in meno di un'ora, non consentendo a gran parte di tifosi l'acquisto. Le linee di ...

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al PSG” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...