PSG | gli stipendi 2018 2019 | Neymar il più pagato

Neymar - lo spogliatoio del Barcellona dice sì. E spunta un accordo col PSG? : Lo spogliatoio del Barcellona apre le porte al ritorno di Neymar. In Spagna ne sono certi: il brasiliano continua ad offrirsi per tornare al Camp Nou, la dirigenza del Barça - inizialmente freddina - ...

PSG da record - 9 vittorie consecutive : miglior attacco e difesa - è una squadra schiacciasassi : Il Psg è una squadra da record, quasi imbattibile nel campionato francese. La formazione di Tuchel sino ad ora le ha vinte tutte dimostrando una forza immensa: non poteva essere altrimenti per una squadra che ha nelle sue file Cavani, Neymar, Buffon, Mbappè, Thiago Silva, Verratti. Le statistiche dei parigini sono incredibili: tutte vinte, miglior attacco e miglior difesa aspettando che la Champions entri nel vivo… SCARICA GRATIS ...

Mbappé - 4 gol in 13 minuti in PSG-Lione e nuovo tifoso : è il figlio di Neymar : Il figlio di Neymar ha un nuovo idolo... e non è suo padre. Anzi, meglio, non è "solo" suo padre. Perché dopo il poker siglato contro il Lione, anche Kylian Mbappé è entrato nel cuore del piccolo ...

PSG-Lione - Paratici in tribuna con Rabiot guardando Mendy e gli altri : Lione che, per la cronaca, è stato in partita sino al 15' della ripresa, sotto di un gol dal 9', dopo la rete di Neymar, ma poi s'è sciolto al cospetto d'uno Mbappé incontenibile. Tra i gioiellini, ...

PSG - centrocampista in scadenza rifiuta il rinnovo : c’è l’Italia nel suo futuro? [NOME E DETTAGLI] : Ormai c’è aria di divorzio tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain. Il centrocampista, il cui contratto scadrà la prossima estate, avrebbe rifiutato la terza proposta di rinnovo contrattuale offerta dalla dirigenza parigina. E’ chiaro a questo punto che l’intenzione del giocatore è quella di lasciare il ‘Parco dei Principi‘. Da tempo, sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma il francese potrebbe finire ...

Fair Play Finanziario – PSG nuovamente nei guai : l’UEFA riapre l’inchiesta sugli acquisti folli di Neymar e Mbappè : Il Paris Saint Germain nuovamente nel caos per le violazioni del Fair Play Finanziario Non termina l’incubo per il PSG: il club francese nuovamente nell’occhio del ciclone per le violazioni del Fair Play Finanziario. L’UEFA ha infatti deciso di sottoporre il Paris Saint Germain ad un ulteriore controllo dopo gli arrivi dell’anno scorso di Mbappè e Neymar, per oltre 400 milioni di euro. Il club francese sarebbe ...

PSG - Neymar cuore d'oro : bimbo invade il campo in lacrime - il brasiliano gli regala la maglia : Campioni strapagati, spesso sotto i riflettori. Ma pur sempre uomini ed esempio per tanti bambini, che sin da piccoli corrono dietro un pallone provando a emulare i propri idoli. Chissà cosa avrà ...

PSG - Mbappè riceve in regalo una maglia con dedica da Pelè. E il francese si commuove : E' diventato il terzo più giovane di sempre a giocare una finale della Coppa del Mondo, il quarto più giovane a vincerla e il secondo ad andare in gol in una finalissima. Il paragone Già, il secondo. ...

Ligue 1 : PSG a punteggio pieno - il Lione travolge il Marsiglia 4-2 : Battuto 3-1 il Rennes in rimonta: dopo l'autorete di Rabiot segnano Di Maria, Meunier e Choupo-Moting. Il Bordeaux batte 3-1 il Guingamp, in rete anche Karamoh

Roma - Pastore : 'Ho iniziato bene qui - spero di continuare. Il PSG per sempre il miglior club dove ho giocato' : Javier Pastore , centrocampista della Roma , ha parlato a RMC Sport del suo inizio stagione coi giallorossi e del periodo passato al Paris Saint-Germain: ' I primi quattro anni a Parigi ero sempre in campo, poi ho avuto un problema al polpaccio , mi infortunavo ...

Liverpool-PSG - giallo esultanza Salah : Firmino segna e lui scaglia la borraccia. Ma prima... : Ci si aspettava gol e spettacolo nella gara di Anfield e Liverpool e Paris Saint Germain non hanno deluso. Cinque reti, continui capovolgimenti di fronte e vittoria dei Reds all'ultimo respiro, con la ...

Champions - la nostra griglia : Juve e City al top - poi Barça e PSG. Real dietro : Se non faremo sciocchezze gigantesche, conserveremo almeno il quarto posto nel ranking europeo e - con questo - quattro squadre nel torneo più ricco del mondo. Ma questa edizione della Champions è ...

Il PSG lancia la collaborazione con Jordan : ecco le maglie per la Champions : Condividiamo molti valori con il brand Jordan, che è conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio sportivo e per i suoi accattivanti design contemporanei. Crediamo che sia una partnership che ...