Provate a seminare la polizia nel gioco di corse PAKO Forever

tuttoandroid

: @matteorenzi Caro Matteo le proposte fatte da te alla Leopolda porterebbe ad un deficit del 2.1 %. La realtà è che… - Marco56161 : @matteorenzi Caro Matteo le proposte fatte da te alla Leopolda porterebbe ad un deficit del 2.1 %. La realtà è che… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)è undiin cui dovrete fuggire da un parcheggio dalle dimensioni infinite evitando gli ostacoli e le forze dell'ordine che vi inseguono per il maggior tempo possibile. Il gameplay è di tipo endless semplice e immediato con segreti da scoprire, trappole, auto da sbloccare e power-up come bombe, sfere demolitrici e olio da utilizzare per liberarsi momentaneamente dagli inseguitori. L'articololaneldiproviene da TuttoAndroid.