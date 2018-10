Pronostico Real Madrid vs FK Viktoria Plzen | UEFA Champions League 23-10-2018 e Analisi

Pronostico Real Sociedad vs Girona - La Liga 22-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Girona, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Girona, lunedì 22 ottobre. Pochi punti separano Real Sociedad e Girona, due squadre reduci da risultati opposti che chiuderanno la nona giornata della Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Girona?La Real Sociedad si trova in undicesima posizione a quota ...

Pronostico Villarreal vs Atletico Madrid - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Atletico Madrid, sabato 20 ottobre. L’imperativo per le due formazioni è quello di conquistare punti, sopratutto ne hanno un disperato bisogno i padroni di casa che davanti ai propri tifosi vogliono cancellare la brutta partenza in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Pronostico Real Madrid vs Levante - La Liga 20-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Levante, sabato 20 ottobre. I Campioni d’Europa del Real Madrid vogliono dare una sterzata al proprio campionato tornando al successo dopo tre giornate di digiuno. La formazione di Lopetegui vive un momento delicato e non può permettersi di sottovalutare l’impegno perché al ...

Pronostico Real Zaragoza vs Osasuna - Segunda Division 8-10-2018 e Analisi : Segunda Division 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Zaragoza-Osasuna, lunedì 8 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Zaragoza-Osasuna, lunedì 8 ottobre. Tra le tante interessanti sfide della ottava giornata vi è la gara de ‘La Romareda’, tra due formazioni che vogliono tornare a lottare per i play-off. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Zaragoza e Osasuna?I padroni di casa ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Betis - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e Real Betis?L’Atletico Madrid è in serie positiva da quattro turni, dove ...

Pronostico Deportivo Alaves vs Real Madrid - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Deportivo Alaves e Real Madrid?Dopo cinque turni da imbattuto, per il ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Sociedad - La Liga 5-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Sociedad, venerdì 5 ottobre. Riparte La Liga con il derby basco, l’anticipo dell’ottava giornata. L’impegno non sarà dei più semplici al San Mames, tra due formazioni escluse dalla competizioni europee e che occupano la parte bassa della classifica. Analisi e ...

Pronostico Spartak Mosca vs Villarreal - Europa League 4-10-2018 e Analisi : UEFA Europa League 2018-2019, 2^ giornata Gruppo G, Analisi e Pronostico di Spartak Mosca-Villarreal, giovedì 4 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Spartak Mosca-Villarreal, giovedì 4 ottobre. Non è un’ultima spiaggia, però la sfida di giovedì sera tra lo Spartak Mosca e il Villarreal vale davvero tanto sopratutto per i ragazzi di Massimo Carrera. I russi, ultimi nel girone, sono alla ricerca di punti, ma di fronte ci ...

Pronostico Real Betis vs F91 Dudelange - Europa League 4-10-2018 e Analisi : UEFA Europa League 2018-2019, 2^ giornata Gruppo F, Analisi e Pronostico di Real Betis-F91 Dudelange, giovedì 4 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-F91 Dudelange, giovedì 4 ottobre. La missione del Betis contro i lussemburghesi del Dudelange è la vittoria, per sperare di passare come primi in un girone equilibrato che comprende Milan e Olympiakos. Vincere e magari sperare in un pari a San Siro per agguantare il ...

Pronostico CSKA Mosca vs Real Madrid - Champions League 2-10-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 2^ giornata Gruppo G, Analisi e Pronostico di CSKA Mosca-Real Madrid, martedì 2 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.CSKA Mosca-Real Madrid, martedì 2 ottobre. Dopo un buon inizio nei rispettivi campionati, la Champions League vedrà i Campioni d’Europa del Real Madrid sfidare a Mosca l’ostico CSKA. Può essere l’occasione giusta per zittire le critiche piovute addosso alle ...

Pronostico Real Madrid vs Atletico Madrid - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Atletico Madrid, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Atletico Madrid, sabato 29 settembre. Al ‘Bernabeu’ va in scena il primo big match della stagione in Liga, con il derby di Madrid. Una sfida avvincente tra due squadre che vorranno dimostrare di potersi consolidarsi nella lotta per il titolo. Analisi e Pronostico della ...

Pronostico Real Sociedad vs Valencia - La Liga 29-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Valencia, sabato 29 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Valencia, sabato 29 settembre. All’ora di pranzo Real Sociedad e Valencia si fronteggeranno al Estadio Municipal de Anoeta. In palio tre punti che iniziano ad assumere notevole importanza sia in chiave europea che in ottica salvezza. Per entrambe l’obiettivo è quello di ...

Pronostico Albacete vs Real Saragozza - Segunda Division 28-9-2018 e Analisi : Segunda Division 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Albacete-Real Saragozza, venerdì 28 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Albacete-Real Saragozza, venerdì 28 settembre. Si torna in campo nella Segunda Division con l’Abacete che vuole rimanere nelle zone alte della classifica ospitando nella sfida interna il Real Saragozza. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Albacete e Real ...

Pronostico Girona vs Real Betis - La Liga 27-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Girona-Real Betis, giovedì 27 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Girona-Real Betis, giovedì 27 settembre. In palio punti importanti nell’ultima sfida della sesta giornata di Primera Division. Una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni di classifica delle due squadre. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Girona e Real Betis?Il Girona è ...