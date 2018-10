Professore del polo tecnologico Manetti Porciatti porta la robotica a Tu si' que vales

Francia - studente punta pistola alla tempia della Professoressa : “Mettimi presente o sparo” : Le immagini choc dell'aggressione di un alunno alla sua insegnante, riprese dallo smartphone di un compagno di classe, che arrivano dalla Francia: il ragazzo ha puntato la pistola ad aria compressa alla tempia della docente: "Mettimi presente o sparo". E' stato arrestato insieme ad un altro giovane.Continua a leggere

Amici – Chi è Timor Steffens? Ecco il nuovo Professore di ballo del talent show di Maria De Filippi [GALLERY] : Timor Steffens è il nuovo professore della trasmissione di Maria De Filippi ‘Amici’, il coreografo prenderà il posto di Garrison Timor Steffens è il nuovo professore di ballo di ‘Amici di Maria De Filippi‘. Il 31enne olandese prenderà il posto di Garrison Rochelle all’interno del talent show giunto alla sua 17ª edizione. Lo storico insegnante statunitense sarà probabilmente impegnato in un altro ruolo (non ...

Di Maio-Tria - rottura su Alitalia. E ora il Professore è in bilico : «Quante divisioni ha il ministro del Tesoro?» : L’origine dello scontro nelle nomine di (e nel disegno politico su) Cassa depositi e prestiti, l’atto più clamoroso l’esultanza sul balcone di palazzo Chigi a consiglio dei Ministri ancora in corso. Fino a venerdì

Boosta critica Amici di Maria De Filippi : le parole dell’ex Professore di canto : Manca poco alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi capitanato dalla stessa Maria De Filippi, e da tempo ormai girano voci sui presunti volti noti che faranno parte del cast tra i professori o tra la giuria del serale. In questi giorni ha avuto rilevanza anche un’intervista per Vanity Fair all’ex professore di canto della sedicesima edizione: Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta. Ciò che è certo è che non ...

Omicidio del Professore di Begamo - l'assassino l'ha massacrato con dieci coltellate : Ucciso con dieci coltellate alla schiena. E' morto così Cosimo Errico massacrato con dieci fendenti inflitti con un'arma a lama liscia e dritta, probabilmente un coltello e non una roncola o una ...

Scuola - ministro Bussetti imbarazzato di fronte al caso del Professore friulano : Una storia incredibile se non fosse perché scriviamo ogni giorno di Scuola e alle storie incredibili, purtroppo, ci siamo abituati. Il quotidiano ‘Repubblica’ ha raccontato la storia di un insegnante di 64 anni: il docente si chiama Donato Cernoia, vive e insegna alle medie di un paese in provincia di Udine, San Pietro al Natisone. ‘ministro Bussetti, presto arriveranno i nipotini dei miei primi alunni’ Nell’ultimo ...

Matematica : addio a Paolo Salmon - Professore emerito dell’Università di Bologna : Lo scorso 25 settembre è scomparso a Genova Paolo Salmon, professore emerito dell’Università di Bologna e figura di grande rilievo nella Matematica italiana: alla sua scuola di sono formati brillanti algebristi e geometri. Salmon ha insegnato all’Alma Mater per quasi trent’anni. Nato a Firenze nel 1930, si è laureato in Matematica presso l’Università di Pisa nel 1952, conseguendo nello stesso anno anche il Diploma di ...

Amici 2018 : Alex Britti in lizza per diventare un nuovo Professore della scuola : Amici di Maria De Filippi, Paola Turci lascia: Alex Britti potrebbe prendere il suo posto Continuano i preparati per il grande ritorno della nuova edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi, come forse già molti sanno, quest’anno si presenterà ai telespettatori con vesti e dinamiche nuove. Il primo cambiamento, nello specifico, riguarda […] L'articolo Amici 2018: Alex Britti in lizza per diventare un nuovo professore della ...

Sulle banconote della Bce il Professore della Casa di carta ha ragione o no? : La sto facendo qui, nell'economia reale, in questo gruppo di disgraziati perché è quello che siamo, Raquel, per scappare da tutto questo. Tu non vuoi scappare? Quali sono i punti più importanti del ...

Come formare dei nuovi lettori : il buon esempio della Professoressa Grima : «Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni»Una volta davvero comprese (e testate sulla propria pelle) queste parole di Francis Scott Fitzgerald, appassionarsi alla lettura diviene un processo spontaneo. Ma il passo più difficile è precedente: quello in cui il non-lettore decide di ...

Sotto processo il Professore malmenato dal papà dell'alunna : Fu malmenato dal papà di un'alunna durante i colloqui; oggi è citato a giudizio per abuso dei mezzi di correzione. Il fatto risale al 2016 ed è accaduto al liceo scientifico "Dante Alighieri" di Matera.Vittima dell"episodio un docente di matematica e fisica che, in seguito all'aggressione, riportò una lussazione ad una spalla con una prognosi di trenta giorni.All'epoca dei fatti, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del ...

Legata e violentata per anni. Lui - un Professore delle medie - nella bufera : Una storia fosca, terribile che lascia increduli e tanta rabbia. Ha per protagonista un insegnante e una ragazza non ancora 18enne di un paesino nelle vicinanze di Maglie costretta più volte a rapporti sessuali, Legata al letto e fotografata durante le ore che invece che di lezione si erano trasformate in ore di sesso e violenza. A denunciare il suo aguzzino, un professore delle medie di Maglie, ora in pensione, è stata proprio la ragazza.Gli ...

Bullismo a scuola contro il Professore - promosso uno dei ragazzini del video-choc : Lucca, 5 settembre 2018 - Uno su sei ce l'ha fatta. Soltanto uno dei sei bulli dell'Itc "Carrara" di Lucca che si resero protagonisti dei famosi video girati in classe mentre deridevano il professore ...

LETTERA DI UNA ProfessoreSSA. 'Intellettuali di tutto il mondo unitevi - contro la deriva pericolosa del populismo e della miseria' - di A. Botti - docente - : 'Non ho vissuto l'età dei totalitarismi, l'età della morte del pensiero critico, ma oggi più che mai posso considerare quanto sia pericoloso il sonno della ragione'