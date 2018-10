Processo Stefano Cucchi | indagato un altro ufficiale Video Le Iene | Galantino M5S

Processo Stefano Cucchi : inchiesta per falso/ Video Le Iene - indagato un altro carabiniere : è un ufficiale : Stefano Cucchi, Video Le Iene: parla l'ex moglie di un carabiniere accusato del pestaggio. “Quante glIene abbiamo date a quel drogato”, ha dichiarato a Pablo Trincia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:01:00 GMT)

Processo Cucchi - il padre di Stefano ringrazia gli studenti in protesta : "Volevo ringraziarvi per tutto quello che state facendo, per la vostra sensibilità e partecipazione, anche a nome di mia moglie e di Ilaria." Così il padre di Stefano Cucchi agli studenti che si sono ...

Stefano Cucchi - svolta nel Processo : un carabiniere rivela il pestaggio e accusa due colleghi : I genitori di Stefano Cucchi in Tribunale durante una fase del processo, Roma, 27/09/18 (Foto: Vincenzo Livieri / LaPresse) Durante l’udienza che si è svolta durante la mattina di giovedì 11 ottobre c’è stata una svolta importante nel processo a carico di cinque carabinieri accusati della morte di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di ...

Stefano Cucchi - colpo di scena al Processo. Carbiniere conferma pestaggio e accusa i colleghi : colpo di scena oggi alla nuova udienza davanti alla Corte d’Assise del processo sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra di 31 anni, deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga dai carabinieri che, secondo la Procura, lo hanno massacrato di botte. Francesco Tedesco, uno dei cinque militari imputati avrebbe confessato quanto successo durante e dopo ...

Uno dei carabinieri a Processo per la morte di Stefano Cucchi ha ammesso di aver assistito al suo pestaggio : E ha accusato altri due carabinieri di esserne i responsabili: è la prima volta che succede The post Uno dei carabinieri a processo per la morte di Stefano Cucchi ha ammesso di aver assistito al suo pestaggio appeared first on Il Post.

Stefano Cucchi - Processo bis/ Ultime notizie - Ilaria “Era già tutto chiaro”. Le testimonianze choc : Stefano Cucchi, processo bis. Ultime notizie, Ilaria “Era già tutto chiaro”. Le testimonianze choc ascoltate ieri presso la corte d'assise di Roma: l'undici ottobre una nuova udienza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:03:00 GMT)

Processo Stefano Cucchi - un agente penitenziario : “Era evidente che era stato pestato” : Le condizioni di Stefano Cucchi mentre si trovava nella città giudiziaria di Roma prima e dopo l'udienza di convalida del suo arresto al centro delle ultime testimonianze di oggi. Imputati al Processo bis cinque carabinieri. Medici e infermieri: “Aveva lividi, camminava male, ma disse che non aveva bisogno di niente”. Sit in al tribunale: "Sappiamo chi è stato".Continua a leggere