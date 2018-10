Problemi ai server di Call of Duty Black Ops 4 | cosa faranno gli sviluppatori

Senza sosta i Problemi mail Libero il 22 ottobre : impossibile connettersi server posta - mail in ritardo : Sta diventando una situazione davvero incresciosa quella dei problemi mail Libero, anche oggi 22 ottobre. Questo mese di ottobre si sta rivelando come un vero e proprio incubo con l'impossibilità di connettersi al server di posta elettronica per la maggior parte degli utilizzatori del servizio. Nella migliore delle ipotesi, invece, si riesce ad entrare nel profilo, salvo poi scoprire che i messaggi non arrivano oppure lo fanno con estremo ...

Snervanti Problemi mail Libero anche oggi 16 ottobre : non funziona connessione server : Ci risiamo, nuovissimi problemi alla mail Libero stanno mettendo a dura prova la pazienza di molti utenti che usufruiscono del servizio di posta elettronica, anche oggi 16 ottobre. Già nella giornata di ieri, avevamo esaminato un down abbastanza diffuso del servizio e in questa prima mattinata di martedì, a meno di 24 ore dal primo disservizio, ci troviamo a segnalarne un altro, nostro malgrado. La cattiva notizia è che i problemi mail Libero ...

Il 15 ottobre all’insegna dei Problemi Libero Mail : impossibile connettersi al server : I problemi Libero Mail si ripresentano anche oggi 15 ottobre, infastidendo non poco chi ancora continua ad utilizzare il servizio di posta elettronica offerto dal provider. Quanti stanno tentando di connettersi alla piattaforma, si son visti recapitare il seguente messaggio di errore: "impossibile connettersi al server di posta". I motivi? Il server risulta, al momento, indisponibile, o comunque potrebbero sussistere problemi sulla connessione ...

Implacabili Problemi Telegram del 13 ottobre : down molto esteso - errore connessione server : Si riscontrano problemi Telegram in questa serata del 13 ottobre: il down è occorso proprio in questi minuti, e pare estendersi anche al di fuori dei confini nazionali, almeno stando a quanto si legge nei commenti dell'ormai famoso servizio 'servizioallerta.it'. Le segnalazioni sono in aumento: nel giro di qualche secondo sono schizzate a quota 724, ma immaginiamo potrebbero salire ancora (tenetevi quindi pronti, perché aggiorneremo questo ...

Letali Problemi Libero Mail anche oggi 25 settembre : errore di connessione server : Letali problemi Libero Mail anche oggi 25 settembre: segnalati parecchi disagi anche nella giornata di ieri, sembrava che gli stessi si fossero risolti nel corso delle 24 ore, ma invece non è stato affatto così. L'errore riportato è sempre il medesimo, che non permette di stabilire una connessione con il server. Il risultato? Non è possibile leggere i messaggi di posta elettronica in arrivo, né tanto meno inviarne di propri ad altri. In poche ...

Insostenibili Problemi mail Libero anche oggi 24 settembre : sempre errore connessione server : Ci ritroviamo a parlare di problemi mail Libero anche in quest'ultima parte del mese di settembre. Il servizio di posta elettronica, negli ultimi tempi è abbastanza noto per in malfunzionamenti che stanno che impediscono agli utenti di accedere a i propri messaggi e naturalmente pure di inviarne di nuovi. Lo spauracchio dell'errore della connessione ai server purtroppo è tornato anche in questo pomeriggio del 24 settembre. I problemi della ...

Fifa 19 : segnalazione Problemi tecnici e di connettività ai server : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 19, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 19, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-19 22 […] L'articolo Fifa 19: segnalazione ...

Segnalati Problemi Pokémon GO nei server di gioco : Niantic risponde : Pokémon GO sta ricevendo costanti aggiornamenti in queste settimane. E' notizia recente ad esempio dell'arrivo di Deoxys come prossimo boss nei Raid EX: in questo articolo vi abbiamo proposto una nostra guida su come prepararsi alla battaglia con il leggendario proveniente dalla terza generazione. Oltretutto, a fronte degli ultimi problemi Pokémon GO starebbe ricevendo degli importanti aggiornamenti, ma procediamo per tappe. L'altro, ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l'aggiornamento 5.40.2 : Su Trello di Fortnite, Epic Games ha elencato una serie di Problemi che saranno risolti in Salva il Mondo con un prossimo aggiornamento. Intanto il misterioso cubo viola continua il suo viaggio e a ...

Problemi Fortnite oggi 11 settembre : server down - cosa prevede l’aggiornamento 5.40.2 : Stamattina i server di Fortnite sono in manutenzione da parte di Epic Games, quindi sono iniziati i Problemi di connessione per il download di una nuova versione della patch. Stiamo parlando della 5.40.2, questo nuovo aggiornamento è in realtà più una patch normale e non aggiungerà nuovi contenuti. Invece cercherà di risolvere alcuni dei principali Problemi che sono stati segnalati a Epic Games. Come sempre non è stato confermato per ...

Fifa 18 : segnalazione Problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione in corso : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 18, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 18, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-18 9 […] L'articolo Fifa 18: segnalazione ...