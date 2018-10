Primo festival degli aquiloni a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa e il Primo festival degli aquiloni che colora il cielo. FOTO GALLERY E VIDEO : Per l'occasione, durante questo fine settimana, sono stati promossi spettacoli d circo da strada , musica e, appunto, aquiloni in volo per chi si vuole emozionare con il naso in su. La manifestazione ...

Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo - è il Primo ospite del festival in programma a novembre : Ermal Meta a Sud Wave ad Arezzo, tra i primi ospiti annunciati per la nuova edizione della manifestazione. Sud Wave è il festival ideato da Mauro Valenti e si svolgerà in quattro location principali oltre ad una serie di location secondarie sparse per la città, tra le quali associazioni culturali che hanno deciso di accogliere alcuni degli eventi in programma. Si terrà dall'8 all'11 novembre e coinvolgerà numerosi personaggi italiani ed ...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al Primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

Al via Mojo - a Roma il Primo festival del giornalismo mobile è sold out : ... alla giuria, presieduta dall'inviato di Sky Tg 24 Pio d'Emilia, sono arrivati 824 lavori da 82 Paesi del mondo. Il terzo andra' al concorso in estemporanea, il cui tema, 'Sogni e passioni ...

Azimuth Yachts in collaborazione con Acqua dell’Elba : al Cannes Yachting Festival il Primo appuntamento : Azimut Yachts & #ilprofumodelmare di Acqua dell’Elba Nasce sul mare e dal mare la partnership tra Azimut Yachts, il più grande cantiere del mondo per numero e tipologia di imbarcazioni, e Acqua dell’Elba, manifattura di profumi nata e cresciuta in una delle isole più belle del Mediterraneo, meta di migliaia di Armatori che la scelgono come destinazione delle loro crociere. Federico Caprilli Accomuna queste due storie d’impresa, ...

Presentato il VerticalMovie - il Primo festival al mondo realizzato in verticale : VerticalMovie è il primo Festival di cortometraggi girati in verticale con lo smartphone o con altri dispositivi professionali, realizzato grazie all’impegno dell’ideatore e direttore artistico Salvatore Marino e del presidente Maurizio Ninfa, amministratore unico di Interproject Event, azienda organizzatrice dell’evento. Il concorso è aperto a chiunque voglia raccontare una breve storia (la durata massima dei cortometraggi è di 10 minuti), su ...

J-AX/ Video - "ho fatto pace col mio Primo socio : tornano gli Articolo 31". E Fedez? (Wind Summer Festival) : J-AX, i fan si chiedono ancora perché abbia deciso di interrompere il sodalizio con Fedez. Il cantante torna alle origini e si prepara a una nuova giovinezza. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:20:00 GMT)

IRAMA/ Video - platea impazzita a Milano : il Primo concerto è già sold out (Wind Summer Festival 2018) : IRAMA, il 2018 è stato sicuramente l'anno del grande riscatto per questo giovanissimo artista. Tornerà ancora una volta sul palcoscenico stasera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:37:00 GMT)

Dall’11 al 14 Ottobre a Trento si terrà il Primo festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta : La Gazzetta dello Sport ha questa mattina presentato il palinsesto dell’edizione 2018 (la prima di sempre) del Festival dello Sport di Trento: la Rosa è sponsor ufficiale dell’evento insieme alla Regione Trentino che ha organizzato il tutto. Il tema principale dell’edizione è quello dei grandi record Sportivi: simbolica la decisione di tenere la conferenza di presentazione dell’evento in occasione del 39° anniversario del record mondiale ...

A Trento il Primo festival dello Sport con 150 campioni : Milano, askanews, - Trento capitale dello Sport: dall' 11 al 14 ottobre 2018 si svolge in città la prima edizione del Festival dello Sport, kermesse internazionale con altre 100 eventi e 150 ospiti ...

"ORME" - il Primo festival dei Sentieri a Fai della Paganella : Tra scienza e poesia si farà un viaggio nel mondo delle costellazioni con l'Associazione astrofili trentini e l'accompagnamento poetico della voce e chitarra di Giorgio Gobbo, musicista e cantautore. ...

"Finding Vince 400" - al via il Primo Festival cinematografico dedicato a Vincenzo de' Paoli : Si tratta di un tentativo di risposta alle nuove sollecitazioni con cui la povertà in tutto il mondo ci assilla: occorre cambiare il nostro punto di vista, uscire da tradizioni consolidate per poter ...

Festival di Venezia 2018 - il Gosling-Armstrong di Chazelle? ‘Il Primo uomo’ medio su La La Luna : Decolli, rollii, cabrate, virate, variazioni di rotta, allarmi rossi, orbite transLunari, atterraggi miracolosi. Lampi, fulmini e saette. Scossoni, trapanamenti e rombi di tuono tali da scoraggiare qualsiasi provvidenziale pisolino. Preciso come in un’attrazione di Disneyworld, però siamo alla Mostra del Cinema di Venezia e al film di apertura del concorso, Il primo uomo di Damien Chazelle, il regista già inspiegabilmente canonizzato per ...

Tutti da Nonna Anna - arriva ad Avezzano il Primo festival dedicato a birra e gastronomia del territorio : Gli italiani si sa, amano la pasta e 'La Fraiola', l'azienda avezzanese che da oltre un decennio produce pasta e la esporta in Italia e nel mondo, sarà presente a Nonna Anna e delizierà il pubblico ...