Primo esonero per il Monza di Berlusconi | in panchina arriva Cristian Brocchi

Monza - Primo esonero dell’era Berlusconi : in panchina arriva Brocchi : L'ex allenatore di Milan e Brescia è stato scelto per prendere il posto dell'esonerato Marco Zaffaroni. L'articolo Monza , primo esonero dell’era Berlusconi : in panchina arriva Brocchi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chievo - arriva Ventura per il rilancio. D'Anna è il Primo esonero della Serie A : Da questa mattina è ufficiale, il Chievo ha esonerato Lorenzo D'Anna dopo il pessimo avvio di stagione: sei sconfitte nelle prime otte sfide, solo due punti conquistati e ultimo posto in classifica ...

Serie A - arriva il Primo esonero : il Chievo silura D'Anna - Ventura ad un passo : Salta la prima panchina in Serie A in questa stagione: il Chievo ha comunicato di aver dato il benservito a Lorenzo D'Anna dopo il pessimo avvio in campionato, fatale al tecnico clivense la sconfitta contro il Milan. Al suo posto il candidato numero 1 è Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana, che tornerebbe in panchina dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali: "Spero che la mia carriera non sia finita" ha dichiarato ieri sera ...