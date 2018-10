Prima neve della stagione sull’Etna | lo straordinario spettacolo visto da Reggio Calabria

Maltempo Molise : brusco calo delle temperature e Prima neve - oggi allerta arancione : L’arrivo del Maltempo, anticipato ieri dall’allerta meteo arancione della Protezione civile del Molise, ha trovato conferma: si registrano pioggia e vento su gran parte della regione, un brusco calo delle temperature e la prima neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo. A Campobasso si è registrata una minima di 6°C. L'articolo Maltempo Molise: brusco calo delle temperature e prima neve, oggi allerta ...

Meteo - pioggia e freddo in arrivo/ Ultime notizie - previsioni : crollo termico e Prima neve sull'Appennino : Meteo, pioggia e freddo in arrivo: addio al clima estivo. Le previsioni annunciano ondata di aria fredda dal Nord Est europeo: prime nevi sull'Appennino e crollo termico.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:27:00 GMT)

Maltempo : Prima neve in Alto Adige : Dopo il bel tempo, con il sole brillante, di ieri, oggi è caduta la prima neve in Alto Adige; fino ad ora sono caduti poco più di 15 centimetri a Passo Resia, a 2.544 metri. Ma il tempo minaccia di peggiorare ulteriormente. L'articolo Maltempo: prima neve in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : Prima neve - criticità “gialla” per temporali : Una perturbazione in discesa dalla penisola scandinava verso il Mediterraneo occidentale – riporta Arpa Piemonte – isolerà nel corso della giornata di oggi un minimo depressionario sul Golfo di Genova, determinando condizioni di instabilità diffusa sulla regione, con rovesci e temporali localmente intensi, che dapprima interesseranno l’alto Piemonte e poi, dal pomeriggio, si trasferiranno verso sud, dove proseguiranno fino a fine ...

Previsioni Meteo - violente tempeste in arrivo sul Regno Unito : piogge intense - forti venti e forse anche la Prima neve : Per tutta la prossima settimana, diverse tempeste si muoveranno nel Nord Atlantico e a nord della Scozia, portando rovesci sulle parti settentrionali del Regno Unito prima di spostarsi verso la Norvegia. Queste tempeste potranno portare anche venti di oltre 50 km/h sulle aree più elevate e sulle spiagge esposte a est. Un cambiamento verso sistemi più potenti potrebbe essere in arrivo. “La corrente a getto dovrebbe diventare più instabile la ...

Meteo Alto Adige : dopo la Prima neve si fa sentire anche il freddo - 2°C a Brunico : dopo la prima neve sulle Dolomiti, in Alto Adige stamattina si fa sentire anche il freddo: a Brunico si sono registrati 2°C, a Vipiteno 3°C. La colonnina di mercurio al Brennero e Riva di Tures è scesa fino a -1°C, ha spiegato il Meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. Nelle prossime ore le temperature risaliranno e torneranno su valori quasi estivi. Domani a Bolzano sono previsti 30°C. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo la prima ...

Maltempo - Prima neve a Cortina d’Ampezzo e sulle Dolimiti - allagamenti in Veneto e Friuli : neve d'agosto sulle Dolomiti: a Cortina d'Ampezzo uno strato di circa 10 centimetri di fiocchi bianchi si è adagiato sulle montagne, complice l'abbassamento repentino delle temperature e le precipitazioni. Disagi in tutto il Nord Est, con allagamenti in Veneto e Trentino.Continua a leggere

Prima neve in Trentino : TRENTO. Prima neve in Trentino, Dolomiti imbiancate. Le precipitazioni hanno interessato tutta la regione, fra la serata di ieri e questa notte. Risveglio con un manto bianco fra i 10 ed i 15 ...

Meteo - maltempo al Nord e Prima neve a Cortina/ Ultime notizie : ancora Bora e temporali al Sud in serata : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:51:00 GMT)

Il maltempo si sposta al Centro-Sud. Prima neve a Cortina e in Alto Adige : La perturbazione responsabile del maltempo che ha colpito il Nord Italia, nelle prossime ore raggiungerà il Centro e il settore del basso Tirreno mentre al Nord è in atto un rapido miglioramento a iniziare dal Nordovest. A inizio settimana, poi, spiegano i meteorologi la perturbazione abbandonerà velocemente l’Italia con gli ultimi strascichi lu...