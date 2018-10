' Prima di ogni cosa' il nuovo singolo di Fedez dedicato a Leone | in uscita il 2 novembre

Fedez : il nuovo singolo “Prima di ogni cosa” uscirà a novembre : Il 2 per l'esattezza The post Fedez: il nuovo singolo “Prima di ogni cosa” uscirà a novembre appeared first on News Mtv Italia.

Prima di ogni cosa è il nuovo singolo di Fedez dedicato al figlio Leone : svelata la data d’uscita : Il nuovo singolo di Fedez è Prima di ogni cosa. L'annuncio arriva a qualche giorno da quello del tour che lo terrà impegnato nel mese di marzo. Nella foto che l'artista di Rozzano ha voluto utilizzare per accompagnare l'annuncio ufficiale, compare anche il piccolo Leone. Si tratta quindi del brano che ha composto dopo la nascita del suo primo figlio, nato a Los Angeles nel marzo del 2018. Il brano anticipa il nuovo disco di inediti che ...

Bolt oltre ogni limite : segna una doppietta nella Prima amichevole da titolare : TORINO - ' Sono felice di poter avere questa possibilità e poter dare il meglio di me stesso. Penso che questa partita sarà decisiva in quello che il club deciderà di fare della mia carriera, quindi ...

Miracle Tunes - da sabato la serie in antePrima Tv su Boing e ogni weekend su Cartoonito : Miracle Tunes arriva in Italia. Dopo aver riscosso un grande successo in Giappone con il nome 'Idol x Warrior Miracle Tunes!' questa serie televisiva è stata oggetta di un riadattamento europeo e ora è pronta a essere trasmessa anche sui teleschermi italiani. In particolare, questa serialita' che unisce cartoni, musica e personaggi reali sara' trasmessa sabato 13 ottobre in anteprima su Boing, e poi dal giorno successivo e per tutti i weekend ...

Esodo Venezuela - Chiesa in Prima linea/ “In Colombia assistiamo ogni giorno 5mila migranti. Accoglienza sia d” : Esodo dal Venezuela non si ferma, Chiesa in prima linea per affrontare l'emergenza: “In Colombia assistiamo ogni giorno 5mila migranti”. Le ultime notizie sulla crisi umanitaria(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:49:00 GMT)

China Open : Fognini infortunato - ritiro Prima della semifinale con Del Potro : Fabio Fognini ha deciso di non giocare la semifinale del China Open , torneo ATP 500 in corso sul cemento di Pechino. Il ligure, che doveva affrontare Juan Martin Del Potro nella sua ottava semifinale ...

ATP Pechino – Vittoria per ritiro di Del Potro - Fognini dà forfait Prima della semifinale : le condizioni di Fabio : All’ATP 500 di Pechino Fabio Fognini costretto al ritiro: il tennista italiano che aveva già comunicato il suo forfait al torneo di Shangai, non ha disputato la semifinale contro Del Potro Periodo sfortunato per Fabio Fognini, che con il ritiro dal torneo ATP 500 di Pechino, non vede sfumare solo le possibilità di trionfo nella competizione sul cemento, ma anche il 12° posto in classifica mondiale. Ritiratosi per un infortunio alla ...

Bowsette è stata inventata da Nintendo Prima di ogni altro? : I fan di Super Mario si aggiudicano la paternità della nascita Bowsette, un curioso personaggio nato dall'incrocio tra Bowser e la Principessa Peach.Ebbene, come riporta Arstechnica, il nuovo libro ufficiale di Nintendo, intitolato Art of Super Mario Odyssey, dimostra come il primo concept art del personaggio di Bowsette fosse stato realizzato, in primis, da Nintendo stessa.L'espediente che avrebbe portato alla creazione del personaggio sarebbe ...

Grand Tour d'Italia a New York - Gabriele Muccino - Carmen Russo e Samantha Togni tra gli ospiti (AntePrima Blogo) : Grand Tour d’Italia – Sulle orme dell’eccellenza torna a New York. Domani, venerdì 28 settembre 2018, andrà in onda infatti la prima delle due puntate del live media experience del settimanale Panorama in onda su Rete 4 dopo Quarto Grado dedicate alla Grande Mela. Blogo è in grado di anticipare gli ospiti che caratterizzeranno questi speciali due appuntamenti del programma condotto da Lucilla Agosti, Cataldo Calabretta e Raffaele Leone. ...

Il vizio di Bacco : alcol - Prima causa di morte nel mondo - 3 milioni di decessi ogni anno : L’ultimo rapporto diffuso dall’OMS addita l’alcol come causa primaria di morte per 3 milioni di persone ogni anno nel mondo. Un numero sconcertante di decessi dovuto ad un eccessivo consumo di alcolici che determinerebbe non solo la morte, ma un’altra serie di patologie di primaria importanza: malattie infettive, malattie cardiovascolari, cirrosi epatica, diabete, malattie mentali, omicidi, incidenti stradali, e un impressionante numero di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Prima puntata/ Concorrenti e diretta : l'incognita Lory Del Santo - attesa per il cast : Grande Fratello Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni prima puntata. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini. ha inizio questa sera la terza edizione del Grande Fratello Vip. Appuntamento alle 21.20 circa su Canale 5 per una lunga serata, durante la quale verranno presentati i Concorrenti di questa nuova edizione. Attenzione però, "l'inizio" vero e proprio del ...

Come quando fuori piove su Nove - diretta Prima puntata : i sogni e le paure : -Di seguito, il liveblogging della prima puntata di Come quando fuori piove- [live_placement]Come quando fuori piove, anticipazioni prima puntata Il debutto di Virginia Raffaele Come protagonista di una serie tv (era già comparsa nel cast di Dov'è Mario?) è sul Nove: da questa sera, 12 settembre 2018, alle 21:25, parte infatti Come quando fuori piove, sei episodi in cui l'attrice ed imitatrice metterà la propria versatilità a disposizione ...

Salvini : 'Ogni mattina Prima di chiamare figli controllo lo Spread' : Così sempre da Cernobbio il ministro dell'economia Giovanni Tria e poi Salvini che ha manifestato la sua attenzione per lo spread. Di conseguenza il rendimento dei titoli di stato decennali è calato ...

Nave Diciotti : don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il Primato di ogni persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...